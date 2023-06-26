Opel üst yönetimi, en iyi bayi olarak Opel Egem’i seçti

İZMİR / EKONOMİ

Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak, Opel Türkiye Satış Direktörü Yiğit Yantaç ve Opel Türkiye Ege Bölge Müdürü Serkan Koçak, “Yılın Bayisi” ödülünü yerinde takdim etmek üzere Opel Egem’i ziyaret etti.

EGEM Otomotiv Genel Müdürü Zerrin Kalay, Opel Egem bayrağını ilk sırada dalgalandırmanın gururunu yaşadıklarını dile getirerek, “ Önceliğimiz her zaman değerli Egem Ailesi’ni büyütmek ve benimsediğimiz hizmet kalitemizden de vazgeçmemek. Bayimizi ziyaret eden Sayın Opel Türkiye Genel Müdürü Emre Özocak ve ekibine, bize bu gururu yaşatan değerli müşterilerimize, ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başarı bir yol değil, yolculuktur mottomuz ile yola devam ediyoruz. En büyük yatırımlarımızdan birisi de Manisa’da gerçekleşecek. 2023 yılının Aralık ayında müşterilerimizi Stellantis Grup bünyesinde bulunan Peugeot, Citroen ve Opel marka araçlar ile Manisa’da da buluşturmanın mutluluğunu yaşayacağız” dedi.