Opella 2025 sürdürülebilirlik hedeflerini aştı, yeni stratejisi “Health³”ü başlattı

Opella, 2025’e ilişkin tüm sürdürülebilirlik hedeflerini aştığını ve yeni sürdürülebilirlik stratejisi “Health³”ü hayata geçirdiğini açıkladı.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan Opella Sürdürülebilirlikten Sorumlu Global Başkan Marissa Saretsky şunları söyledi: “Birbirine bağlı küresel sorunların, yine birbirine bağlı çözümler gerektirdiği bir dönemdeyiz. İklim riskleri ve sosyal eşitsizlikler birbirini besliyor ve tek bir müdahaleyle çözülemeyecek sonuçlar yaratıyor. Health³, gezegen, insanlar ve iş dünyası üzerindeki etkilerimizi birlikte güçlendirme taahhüdümüzü temsil ediyor. Bu yaklaşım sayesinde yalnızca değer yaratmıyor, dünyanın karşı karşıya olduğu temel sorunlara çözüm üretme kapasitemizi de artırıyoruz.”

Opella Afrika-Orta Doğu-Türkiye (AMET) Genel Müdürü Feirouz Ellouze ise "Sürdürülebilirliği stratejik önceliklerimizin merkezine yerleştirerek, öz bakımın geleceğini yeniden tanımlamak için çalışıyoruz. Opella'da, öz bakımın geleceğinin hem sürdürülebilir hem de son derece kapsayıcı olması gerektiğine inanıyoruz. Bizim için sağlık hizmetlerine gerçek erişim, eğitim, güven ve insanların sağlıkları hakkında bilinçli kararlar alabilmeleri için güçlendirilmesiyle ilgili. Bu nedenle, Türkiye'nin de içinde olduğu AMET Bölgesi genelinde sağlık okuryazarlığına büyük ölçekte yatırım yapıyor ve insanların sağlıklarını kendi ellerine almalarına yardımcı oluyoruz" dedi.