Opella’dan araştırma ve üretim kapasitesinde artış

Opella, reçetesiz ürünler (OTC) ile vitamin, mineral ve takviye (VMS) kategorilerinde dünyanın üçüncü büyük oyuncusu konumunu korurken; inovasyon, bilimsel araştırma ve sürdürülebilirlik alanlarındaki çalışmalarını da ileri taşımayı sürdürdü.

Yıl boyunca Opella, bilimsel araştırmaları ve sağlık okuryazarlığını desteklemeye yönelik çalışmalarına devam etti. Toplam 37 bilimsel yayın kabul edilirken, 42 yeni çalışma başlatıldı; eğitimler, bilimsel toplantılar, sempozyumlar ve çeşitli profesyonel etkileşim programları aracılığıyla 158 binden fazla sağlık profesyoneline ulaşıldı.

Sürdürülebilirlik alanında ise Opella, küresel B Corp sertifikasını alan ilk küresel tüketici sağlığı şirketi oldu. Şirketin net sıfır hedefleri de Science Based Targets initiative (Bilim Temelli Hedefler İnisiyatifi - SBTi) tarafından onaylandı. Aynı dönemde Opella, yıllık 2 milyar adedin üzerindeki üretim kapasitesini destekleyen yatırımlarını sürdürdü.

Opella Afrika, Ortadoğu ve Türkiye (AMET) Genel Müdürü Feirouz Ellouze; “Opella olarak bağımsız bir şirket olarak geçirdiğimiz ilk yılımız, stratejik tercihlerimizin ilerleyişinde belirleyici bir dönüm noktasını temsil ediyor. Özbakımı daha sade, daha sezgisel ve daha erişilebilir hale getirerek ‘sağlığınız sizin elinizde’ temasıyla ilerliyoruz. Türkiye’nin merkezde yer aldığı AMET bölgesinde, bilim temelli çözümlere erişimi genişletirken sağlık okuryazarlığını artırarak toplulukları güçlendiren ivmeden büyük gurur duyuyorum” dedi.

Opella Türkiye Genel Müdürü Pelit Duman, “Küresel vizyonumuzu kısa sürede güçlü yerel adımlara dönüştürürken, Türkiye’deki başarılı iş sonuçlarımızı anlamlı sosyal etkilerle bir araya getirdik. Öz bakım odaklı çalışmalarımız kapsamında Enterogermina® ile 10 binin üzerinde çocuğa ulaştık; Pharmaton® Kiddi lansmanıyla ise Pharmaton’un güvenilir mirasını çocuk sağlığı alanına da taşıdık. Sadece bir yıl içinde hayata geçirdiğimiz çalışmalar, gelecekte öz bakım çözümlerine erişimi Türkiye genelinde daha da yaygınlaştırma konusunda bize güçlü bir motivasyon sağlıyor” şeklinde değerlendirdi.