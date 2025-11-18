Opella’nın net sıfır hedefi Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylandı

SBTi; Karbon Açıklama Projesi (CDP), Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi (UNGC), Dünya Kaynakları Enstitüsü (WRI) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) arasındaki bir ortaklık olma özelliğinde. Bu onay da, Opella’nın hedeflerinin, iklim bilimiyle uyumlu ve kurumsal net sıfır hedef çerçevesi anlamına gelen Kurumsal Net Sıfır Standardı’na uygun olduğunu gösteriyor.

Julie Van Ongevalle, Opella Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı: “B Corp sertifikalı ve SBTi onaylı olmamız, hem insan hem de gezegen sağlığını koruma yolunda işimizi dönüştürmeye ne kadar kararlı olduğumuzun da bir göstergesi. Anlamlı bir değişim yaratan cesur bir ekibe liderlik etmekten gurur duyuyorum.”

Marissa Saretsky, Opella Sürdürülebilirlik Direktörü: “Bilim pusulamız, veri ise yol haritamız. SBTi’nin onayı, iklim stratejimizin kanıta dayalı olduğunu ve uygulamada hesap verebilir olduğumuzu teyit ediyor. İşlerimizi karbonsuz hale getirmek, uzun vadeli dayanıklılığımız ve etkimiz açısından hayati önem taşıyor; bu nedenle hedefleri eyleme dönüştüren küresel bir hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz.”

Feirouz Ellouze, Opella AMET Bölgesi Genel Müdürü: “Bizim için en değerli iki odak olan insanları ve gezegeni korumak ve gözetmek gibi bir amaçla hareket ediyoruz. Afrika, Orta Doğu ve Türkiye bölgesinde topluma ve ekosisteme kök salan sürdürülebilir uygulamaları benimserken, Bilim Temelli Hedefler Girişimi tarafından onaylanan hedeflerimiz bize bu amaç doğrultusunda yol göstermekte. Ekiplerimiz azimle ve kalpten bir bağlılıkla çalışarak, gelecek nesiller için daha sağlıklı bir geleceği şekillendiriyor.”