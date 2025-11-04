OpenAI anlaşması Amazon hisselerine yeni rekor getirdi

Amazon hisseleri AWS ile OpenAI arasındaki 38 milyar dolarlık anlaşmanın ardından dün yüzde 4 yükselerek rekor seviyeden kapanış yaptı.

Amazon hisseleri günü 254 dolardan tamamladı.

Şirketin hisseleri son iki işlem gününde yüzde 14 artış göstererek Kasım 2022’den bu yana en iyi iki günlük performansını sergiledi.

Şirketin piyasa değeri 2 trilyon 715 milyar doların üzerine çıktı.