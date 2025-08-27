  1. Ekonomim
OpenAI çalışanlarının hisse satışı 8 milyar doları aşabilir

Yapay zeka laboratuvarı OpenAI, çalışanlarının hisse satış potansiyelinde önemli bir artış olduğunu açıkladı.

Yapılan son değerlendirmelere göre, bu satışların toplam değerinin 8 milyar doları aşabileceği öngörülüyor. Bu olağanüstü finansal hareket, şirketin hızlı büyümesini ve artan piyasa değerini gözler önüne seriyor.

Söz konusu hisse satışları, OpenAI'nin piyasa değerlemesindeki yükselişle doğrudan bağlantılı. Şirketin, Microsoft ile olan stratejik ortaklığı ve ChatGPT gibi yenilikçi ürünlerinin küresel ölçekte kabul görmesi, yatırımcıların şirkete olan güvenini artırıyor. Konuya yakın kaynaklar, bu gelişmenin OpenAI'nin finansal tarihinde bir dönüm noktası olduğunu vurguluyor.

Öte yandan, söz konusu hisse satışlarının bir kısmının şirket çalışanlarına likidite sağlamak amacıyla düzenlendiği belirtilirken, yatırımcıların da OpenAI'ye olan ilgisinin arttığı gözlemleniyor. Bu durum, yapay zeka sektöründeki rekabetin finansal boyutuna da işaret ediyor.

OpenAI'nin bu hamlesi, şirketin halka arz (IPO) planlarıyla ilgili spekülasyonları da yeniden alevlendirdi. Ancak şirket yetkilileri, hisse satışlarına ilişkin resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı. Finans çevreleri, OpenAI'nin piyasa değerinin 80 milyar doları aştığını tahmin ediyor.

