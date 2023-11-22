OpenAI CEO’su geri dönüyor

OpenAI, sosyal medya hesabı X’ten yaptığı açıklama ile Sam Altman'ın CEO olarak geri dönüşü konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Açıklamada, Altman'ın CEO olarak geri döneceği ve şirketin Bret Taylor, Larry Summers ve Adam D'Angelo'yu içeren yeni bir ilk yönetim kuruluna sahip olacağı belirtildi. Açıklamaya göre, Taylor, yönetim kurulu başkanı olacak.