OpenAI halka arzda bireysel yatırımcılara pay ayırmayı planlıyor

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI, ABD borsalarındaki yerini almaya hazırlanırken halka arz (IPO) hisselerinin bir kısmını bireysel yatırımcılara tahsis etmeyi planlıyor. OpenAI Finans Direktörü (CFO) Sarah Friar, CNBC'ye yaptığı açıklamada, şirketin halka açık bir şirket gibi hareket etmeye başladığını ve bireysel yatırımcı tarafında "oldukça güçlü bir talep" gözlemlediklerini ifade etti.

Friar, IPO takvimi hakkında yorum yapmamakla birlikte, OpenAI büyüklüğündeki bir şirketin "halka açık bir şirket gibi görünmesi, hissettirmesi ve hareket etmesinin" iyi bir uygulama olduğunu vurguladı.

OpenAI, son fonlama turunda bireysel yatırımcılardan 3 milyar doların üzerinde kaynak sağladı. Tur, 122 milyar dolarlık taahhütlü sermaye ile kapandı ve şirketin değerlemesi 852 milyar dolar olarak belirlendi. Başlangıçta bireysel yatırımcılardan 1 milyar dolar hedeflenmiş, ancak JP Morgan, Morgan Stanley ve Goldman Sachs aracılığıyla yapılan özel yerleştirmeler üç katına çıkarak bu bankaların bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük özel yerleştirme olmuştu.

Geleneksel olarak halka arzlarda hisselerin %5 ila %10’u bireysel yatırımcılara ayrılırken, büyük payın kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği biliniyor. Ancak Elon Musk, SpaceX’in halka arzında bireysel yatırımcılara %30’a kadar pay ayırmayı planlıyor.