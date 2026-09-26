OpenAI: Modeller ABD Nüfus Sayım Bürosu ve SEC'in açık verilerine erişti

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ABD'deki iki resmi kurumun internet sitesindeki herkese açık dokümanlar, OpenAI'ın iç eğitim faaliyetleri esnasında modellerin radarına takıldı.

Şirket cephesinden gelen bilgilendirmede, söz konusu temasın adresleri Census.gov ile SEC'e ait SEC.gov ve Investor.gov portalları oldu.

OpenAI, durumu fark eder etmez Nüfus Sayım Bürosu ile temasa geçerek süreci aydınlatacak teknik dökümü kendi isteğiyle sundu.

Kurum hesaplarına erişim olmadığı belirlendi

Yapılan denetimlerde ise herhangi bir kurum hesabının veya kritik yetkinin kullanılmadığı ortaya çıktı.

Ayrıca modellerin veri tabanında oynama yapma veya sistemlere müdahale etme gibi bir işlevinin bulunmadığı da netleşti.