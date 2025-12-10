OpenAI, Slack’in tepe yöneticisini kadrosuna aldı

OpenAI, iş dünyasında yapay zeka ürünlerinin kullanımını genişletmek amacıyla, Slack CEO’su Denise Dresser'ı gelir sorumlusu olarak göreve getirdi.

Dresser, işyeri iletişim platformu Slack'in Salesforce Inc. tarafından satın alındıktan sonra 2023'ün sonlarında Slack'in CEO'su olarak atanmıştı. Dresser daha önce Salesforce'ta uzun süre yönetici olarak görev yapmıştı.

OpenAI, 1 milyon işletmeyle rekabet baskısı altında

Bloomberg'in haberine göre, OpenAI'nin şu anda kurumsal yapay zeka ürünlerini kullanmak için ödeme yapan 1 milyondan fazla işletmeye sahip ancak Anthropic PBC ve Google ile artan bir rekabetle karşı karşıya. Şirket, yapay zeka geliştirmeye yaptığı muazzam yatırımları haklı çıkarmak için gelirini yeterince hızlı artırma baskısı altında.

OpenAI, yapay zekayı desteklemek için altyapıya 1,4 trilyon dolar harcama taahhüdünde bulunduğunu açıkladı.

"Deneyimimi OpenAI'ye aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum"

Dresser ise yaptığı açıklamada, "Kariyerim boyunca, kategorilerini tanımlayan platformların ölçeklendirilmesine yardımcı oldum. OpenAI'nin kurumsal dönüşümünün bir sonraki aşamasına girerken, bu deneyimimi OpenAI'ye aktarmayı sabırsızlıkla bekliyorum" dedi.