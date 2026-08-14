  1. Ekonomim
  2. Şirket Haberleri
  3. OpenAI ve Anthropic, Çinli rakiplerinin baskısıyla fiyat savaşına girdi
Takip Et

OpenAI ve Anthropic, Çinli rakiplerinin baskısıyla fiyat savaşına girdi

ABD’nin önde gelen yapay zeka şirketleri OpenAI ve Anthropic, maliyetleri düşürmek isteyen müşterilerini Çinli rakiplere kaptırmamak için müşterilerine daha uygun fiyatlı yapay zeka modelleri sunmaya başladı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
OpenAI ve Anthropic, Çinli rakiplerinin baskısıyla fiyat savaşına girdi
Takip Et

Deniz GÜLDAĞ

Yapay zeka harcamalarındaki artış, şirketleri daha düşük maliyetli modellere yöneltirken, Çinli yapay zeka geliştiricileri Moonshot ve DeepSeek, Silikon Vadisi’nden Avrupa’ya kullanıcı kazanmaya devam ediyor.

Rekabetin kızışmasıyla birlikte OpenAI ve Anthropic de fiyatlarını aşağı çekiyor. OpenAI, kısa süre önce “en hızlı ve en uygun fiyatlı modeli” olarak tanımladığı GPT-5.6 Luna’nın fiyatını yüzde 80 düşürdü.
Anthropic ise Claude Opus 5 modelini piyasaya sürdü. Şirket, yeni modelin en yetenekli modeli Fable 5’in sunduğu performansa kıyasla “yarı fiyatına” üst düzey bir performans sağladığını belirtti.

Yapay zeka maliyetlerinin şirketlerin bütçeleri üzerindeki baskısı arttıkça, ABD’li ve Çinli geliştiriciler arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.

Koleksiyon mağazasına baskın: 80 bin Euro'luk Pokémon kartı çalındıKoleksiyon mağazasına baskın: 80 bin Euro'luk Pokémon kartı çalındıDünya
Akaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta çifte zam geldi: İşte 14 Ağustos 2026 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
Google’ın akıllı saatleri insülin direncini takip edebilecekGoogle’ın akıllı saatleri insülin direncini takip edebilecekTeknoloji
Otomobil piyasası durgunlaştı, kampanyalar devreye alındı: İşte Ağustos ayına özel araç kampanyalarıOtomobil piyasası durgunlaştı, kampanyalar devreye alındı: İşte Ağustos ayına özel araç kampanyalarıEkonomi

 