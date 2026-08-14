OpenAI ve Anthropic, Çinli rakiplerinin baskısıyla fiyat savaşına girdi

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Deniz GÜLDAĞ

Yapay zeka harcamalarındaki artış, şirketleri daha düşük maliyetli modellere yöneltirken, Çinli yapay zeka geliştiricileri Moonshot ve DeepSeek, Silikon Vadisi’nden Avrupa’ya kullanıcı kazanmaya devam ediyor.

Rekabetin kızışmasıyla birlikte OpenAI ve Anthropic de fiyatlarını aşağı çekiyor. OpenAI, kısa süre önce “en hızlı ve en uygun fiyatlı modeli” olarak tanımladığı GPT-5.6 Luna’nın fiyatını yüzde 80 düşürdü.

Anthropic ise Claude Opus 5 modelini piyasaya sürdü. Şirket, yeni modelin en yetenekli modeli Fable 5’in sunduğu performansa kıyasla “yarı fiyatına” üst düzey bir performans sağladığını belirtti.

Yapay zeka maliyetlerinin şirketlerin bütçeleri üzerindeki baskısı arttıkça, ABD’li ve Çinli geliştiriciler arasındaki rekabetin daha da artması bekleniyor.