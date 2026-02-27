OpenAI, yatırım turunu 730 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladı

Bloomberg News'in haberine göre, OpenAI, ChatGPT’nin geliştiricisi olarak 110 milyar dolarlık rekor büyüklükte bir finansman turunu 730 milyar dolar değerleme üzerinden tamamladığını açıkladı. Şirketin belirttiğine göre bu değerleme, toplanan yeni kaynağı hariç tutuyor. Kaynak, yapay zekâ geliştirme sürecinde ihtiyaç duyulan bilgi işlem kapasitesi ve yetenekli insan kaynağı yatırımlarını finanse etmek için kullanılacak.

Açıklamaya göre Amazon.com Inc. finansman turuna 50 milyar dolarla katılırken, SoftBank Group Corp. ve Nvidia Corp. ayrı ayrı 30’ar milyar dolar yatırım yaptı.

OpenAI ve rakibi Anthropic, yapay zekâ yazılımlarını desteklemek amacıyla çip ve veri merkezi yatırımlarını finanse etmek için bu yıl bağış toplama faaliyetlerini hızlandırdı. Her iki şirketin de Nvidia ve Microsoft gibi ortak bir yatırımcı grubundan kaynak sağladığı dikkat çekiyor. Microsoft, Anthropic’in son finansman turuna da katılan yatırımcılar arasında yer almıştı.

Anthropic, ayın başında Nvidia ve Microsoft’un da dahil olduğu yatırımcılardan 30 milyar dolar toplamış ve bu tur şirketi, toplanan kaynak dahil 380 milyar dolar değerlemeye taşımıştı.