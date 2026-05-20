OpenAI'dan küresel hamle: Singapur’a 235 milyon dolarlık yapay zeka üssü

"OpenAI for Singapore" adı altında yürütülecek proje, kamu kurumlarından küçük işletmelere kadar geniş bir yelpazede yapay zeka entegrasyonu sağlamayı hedeflerken, bölgede iki yüz kişilik yeni bir uzman istihdam hacmi oluşturarak teknolojik dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyor.

Teknoloji devinin Asya-Pasifik'teki yeni mühendislik üssü

Şirketin yerel ekosisteme 300 milyon Singapur dolarından fazla doğrudan kaynak aktaracağı bu büyük proje kapsamında, önümüzdeki birkaç yıl içinde yaklaşık 200 kişilik yeni bir uzman istihdam hacmi oluşturulması planlanıyor. Singapur’da kurulacak olan yeni laboratuvar, sadece bir operasyon ofisi olmanın ötesinde OpenAI mühendislerinin doğrudan sahada aktif rol alacağı bir uygulama merkezi işlevi görecek. Şirket, bu doğrultuda geliştirdiği yeni hizmet birimi aracılığıyla kendi uzman kadrosunu yerel kamu kurumları ve özel sektör organizasyonlarının operasyonel yapılarına entegre ederek pratik çözümler üretmeyi amaçlıyor.

Kamu ve özel sektörde yapay zeka entegrasyonu

Çok yıllı stratejik iş birliği mimarisi, temelde toplumsal ve ekonomik yapay zeka entegrasyonunu hedefleyen geniş kapsamlı bir vizyon üzerine inşa ediliyor. İlk etapta kamu hizmetleri, finans sektörü, dijital altyapı ve sağlık gibi alanlardaki en karmaşık operasyonel sorunların ileri düzey yapay zeka modelleriyle çözülmesi hedefleniyor. Projenin bir diğer büyük odak noktasını geleceğin teknoloji iş gücünü yetiştirmek oluştururken, bu doğrultuda resmi eğitim kurumlarıyla ortaklaşa çalışılarak yerel eğitim programları ve özel akademi atölyeleri hayata geçirilecek. Son aşamada ise yapay zeka araçlarının start-uplar, küçük işletmeler, mikro girişimciler ve vatandaşlar için pratik olarak güvenli ve erişilebilir hale getirilmesi amaçlanıyor.

Küresel yapay zeka devlerinin Singapur rekabeti

Singapur yönetimi, ülke ekonomisini yapay zeka odaklı dönüştürmek amacıyla uzun süredir küresel teknoloji firmalarına oldukça cazip ve stratejik teşvik paketleri sunuyor. OpenAI'ın bu büyük hamlesinin, sektördeki en büyük rakiplerinden Google'ın da Singapur hükümetiyle geniş kapsamlı yeni bir yapay zeka iş birliği anlaşması imzaladığını duyurduğu döneme denk gelmesi Asya'daki teknolojik rekabeti daha da hareketlendiriyor. Şehir devletinin uzun yıllardır kararlılıkla sürdürdüğü ulusal yapay zeka stratejileri, bugün dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinin Asya operasyonlerini bu bölgeye kaydırmasındaki en büyük motivasyon kaynağı olarak öne çıkıyor.