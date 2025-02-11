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‘OpenText Summit Türkiye 2025’ için geri sayım başladı!

Dünyanın en büyük 10 yazılım şirketinden biri olan Kanada merkezli OpenText; BT otomasyon çözümleri, bulut, siber güvenlik, üretken yapay zeka ve daha fazlasını içeren bilgi yönetimi çözümlerinin keşfedileceği, geleceğin iş dünyasını şekillendirecek trendlerin uzmanlar tarafından ele alınacağı “OpenText Summit Türkiye 2025” etkinliğini, 19 Şubat'taWyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de gerçekleştirecek. Etkinlikte, dünyanın teknoloji alanında öncü konuşmacılarının sunumlarının yanı sıra Türkiye’nin önde gelen şirketleri, iş dünyasının geleceğine yönelik öngörülerini paylaşacak.

Haber Merkezi
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‘OpenText Summit Türkiye 2025’ için geri sayım başladı!
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Bilginin ve yapay zekanın gücünden yararlanmanın kaçınılmaz olduğu günümüzde, verinin yönetimi konusunda dünyaya uçtan uca çözümler sunan OpenText, 180 ülkede yaklaşık 25 bin çalışanıyla bilgiyi yeniden tasarlıyor. Türkiye’de kendi ofisi ile yer alarak diğer dünya devlerinden ayrışan marka,“OpenText Summit Türkiye 2025” etkinliğini bu yıl Wyndham Grand İstanbul Levent Hotel’de 19 Şubat'ta gerçekleşleştirecek.

Etkinlikte, trendlerin gelecek kurguları ele alınacak

Trendlerin, gelecek kurgularının masaya yatırılacağı, şirketlerin deneyim ve öngörülerini aktaracakları "OpenText Summit Türkiye 2025”te OpenText'in üretken yapay zeka çözümü Aviator'un canlı demo performansı da katılımcıların deneyimine sunulacak. Turkcell, Yapı Kredi Teknoloji ve Sahibinden.com’un üst düzey yöneticileri Agentic AI ve yapay zekanın kendi kurumlarına yansımalarına ilişkin yorumlarını bir panelde paylaşacaklar. Etkinlik süresince başta finans, bankacılık, enerji, telekomünikasyon, lojistik ve kamu sektöründen olmak üzere bir çok farklı sektörün öncü ve lider firmalarının yöneticileri, sahnede OpenText çözümlerinde elde ettikleri faydaları sunacaklar. 30’un üzerinde müşteri sunumunun gerçekleşeceği etkinlikte, çözümleri bizzat müşterilerin anlatması OpenText markasının Türkiye pazarındaki gücünü ortaya koyacak.

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