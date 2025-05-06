Opera, gelişmiş sekme yönetimi özelliğini tanıttı

Opera’nın gerçekleştirdiği güncelleme kapsamında Sekme Adaları (Tab Islands) tanıtılırken; açık sekmeler arasında arama yapma, yakın zamanda kapatılan sekmeleri yeniden açma ve sekmeleri sessize alma gibi özellikler de sunuluyor. Bugünkü güncelleme ile Opera, sekme yönetimi konusunda Android’de en gelişmiş mobil tarayıcı konumuna geliyor ve kullanıcılarına sekmelerini zahmetsizce organize edebilecekleri kapsamlı araçlar sunuyor.

Yeni güncelleme hakkında açıklamalarda bulunan Opera Android Ürün Yöneticisi Stefan Stjernelund, “Birçok kullanıcımız sekmeleri seviyor ve onlarla çalışmak için yeni yollar talep ediyor. Her zaman olduğu gibi kullanıcılarımızı dikkatle dinledik ve bugün, herhangi bir mobil tarayıcıda bulunan en kapsamlı sekme yönetim sistemini kullanıma sunarak bu taleplere karşılık veriyoruz.” dedi.

Otuz yıllık sekme inovasyonu

Otuz yıldır web tarayıcıları geliştiren Opera, bu süreçte bilgi katmanlarını nasıl organize edeceği konusunu her zaman yenilikle ele aldı. 1996 yılında, o dönem Çoklu Belge Arayüzü (Multiple Document Interface) olarak adlandırılan sistemle sekmeleri tarayıcıya ilk entegre eden Opera oldu. 2000 yılında ise bugün bildiğimiz haliyle Sekmeli Belge Arayüzü (Tabbed Document Interface) tanıtıldı.

Opera, kullanıcıların web ile etkileşim yollarını geliştirmeye devam ediyor. Opera tarafından yapılan yakın tarihli bir araştırma, Android kullanıcılarının yüzde 15’inden fazlasının aynı anda en az 15 sekme açık tuttuğunu, Opera kullanıcılarının ise yüzde 25’inden fazlasının 30 veya daha fazla sekmeyi aynı anda açık tuttuğunu ortaya koydu. Bu veriler doğrultusunda Opera, mobilde sekmeleri daha iyi organize edebilmeleri için kullanıcılarına özel, kapsamlı bir sekme yönetim sistemi tasarladı.

Android cihazlar için sunulan en gelişmiş sekme yönetim sistemi

Opera Android 89, Android cihazlar için sunulan en gelişmiş sekme yönetim sistemini tanıtıyor. Bu sürümde hem sekme biriktirenler hem de sade kullanıcılar için tasarlanmış en kapsamlı sekme yönetim deneyimini sağlayan çok sayıda yeni özellik bulunuyor.



Kullanıcılar, gezinme tercihlerine en uygun düzeni bulabilmek için üç farklı sekme yerleşimi arasından seçim yapabilecek: döngü (carousel), ızgara (grid) ve liste (list) görünümü. Yeniden tasarlanan sekme galerisi menüsünün en solundaki butona basılarak sekme yerleşimi hızlıca değiştirilebilecek.

Ayrıca bu güncellemeyle birlikte, Opera’nın Android sürümüne Sekme Adaları (Tab Islands) özelliği de geliyor. Bu özellikle kullanıcılar, herhangi bir sekmeye uzun basıp başka bir sekmenin üzerine sürükleyerek sekmeleri manuel olarak gruplayabiliyor. Bir Sekme Adası oluşturulduğunda, bu adaya yeni bir isim verilebiliyor ve sekme düzeni içinde taşınabiliyor.

Sekme Adaları, kullanıcı bir web sayfasındaki bağlantıya uzun bastığında ve yeni sekmede açtığında otomatik olarak da oluşturuluyor; böylece sekmeler bağlamsal şekilde gruplanıyor. Kullanıcılar, tarayıcıda karmaşa yaratmadan birden fazla sekme açabiliyor; çünkü Opera for Android, artık sekmeleri çok daha düzenli bir şekilde yönetebiliyor.

Kapatılan sekmelere erişim kolaylaşıyor

Güncellemeyle birlikte kullanıcılar, yakın zamanda kapattıkları tüm sekmelere hızlıca erişebilecek ve ihtiyaç duyduklarında bu sekmeleri geri yükleyebilecek. Bunu yapmak için, sekme galerisi menüsünde (soldan ikinci sıradaki) “yakın zamanda kapatılan sekmeler” butonuna dokunmaları ve geri yüklemek istedikleri web sayfasını ya da Sekme Adası’nı sağa kaydırmaları yeterli. Bu özellik, son yüz kapatılan sekmeyi kullanıcıya gösteriyor.

Opera for Android’in 89. sürümü ayrıca, kullanıcıların sekme galerisinden belirli bir sekmeyi aramasına olanak tanıyan bir özellik de içeriyor. Bunun için sağ üst köşedeki büyüteç simgesine dokunup, aradıkları web sayfasının adını ya da ilgili bir kelimeyi yazmaları yeterli. Bu sayede, aynı anda birçok sekme açıkken kullanıcılar tam olarak aradıkları sekmeye çok daha hızlı ulaşabiliyor.

Son olarak, bu güncellemeyle gelen bir diğer yenilik ise sekme sesi kapatma özelliği. Artık kullanıcılar, cihazın genel sesini kısmak yerine yalnızca belirli bir sekmenin sesini kapatabiliyor. Bunun için, sekme galerisinde ses çalan sekmelerin üzerinde beliren hoparlör simgesine dokunmaları yeterli oluyor.