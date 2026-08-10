OPET, müşteri memnuniyetinde yine zirvede

Türkiye’nin en sevilen markası OPET, müşteri memnuniyetinde zirvedeki yerini yıllardır koruyor. Türkiye İtibar Akademisi tarafından bu yıl 5’inci kez gerçekleştirilen Müşteri Memnuniyeti Endeksi-2026 araştırmasında OPET, yüzde 86 müşteri memnuniyeti oranıyla akaryakıt sektöründe yine lider olurken en yakın rakibine 6,8 puan fark attı. Araştırmanın hayata geçirildiği 5 yıldan beri zirveyi kaptırmayarak halkın oyları ile en yüksek puanı alan OPET, müşteri odaklı hizmet anlayışıyla başarısını bir kez daha ortaya koydu.

1-17 Haziran 2026 tarihleri arasında CATI (Computer Assisted Telephone Interview-Bilgisayar Destekli Telefon Anketi) yöntemiyle yapılan araştırmada, Türkiye'nin 26 bölgesi ve 72 ilinde yaklaşık 12 bin kişiye ulaşıldı. Bölgesel performans, yaş grupları, sosyoekonomik segmentler ve rekabet konumunun değerlendirildiği araştırmada, 42 sektörde faaliyet gösteren 126 marka tüketicilerin memnuniyet düzeylerine göre analiz edildi.

Gençlerin memnuniyet oranı yüzde 91,7

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri de müşteri memnuniyetinin marka itibarından farklı dinamiklerle şekillendiğini ortaya koyması oldu. Fiyat-performans dengesini başarıyla sunan markaların tüm sosyoekonomik segmentlerde daha yüksek memnuniyet oranlarına ulaştığını ortaya koyan araştırma sonuçları akaryakıt sektöründe OPET’in değişmez liderliğini gözler önüne serdi.

Yaş gruplarına göre değerlendirmede OPET, özellikle genç tüketicilerin en çok memnuniyet duyduğu marka olarak öne çıktı. 18-24 yaş grubunda müşteri memnuniyeti oranı yüzde 91,7 gibi oldukça yüksek bir seviyeye ulaşırken, 25-39 yaş grubunda yüzde 87,1, 40 yaş ve üzeri grupta ise yüzde 84,5 olarak gerçekleşti. OPET, sosyoekonomik gruplar bazında ise AB ve DE gruplarında yüzde 90, C1-C2 grubunda ise yüzde 81,5 memnuniyet oranı ile dikkat çekti. Bölgesel dağılımda da en yüksek memnuniyet oranına yüzde 89,7 ile Marmara Bölgesi'nde ulaştı. Marmara'yı yüzde 89,3 ile İç Anadolu ve yüzde 88,9 ile Doğu Anadolu takip etti.

“Fark yaratan hizmetlerle fark yaratan sonuç”

Toplumsal sorunlara çözüm üreten sosyal sorumluluk projeleri ve fark yaratan hizmetleriyle tüketicilerin kalplerine dokunmayı başardıklarını ifade eden OPET Genel Müdürü Özgür Kahramanzade, araştırma sonuçlarına ilişkin yaptığı değerlendirme şunları söyledi:

“Müşteri Memnuniyet Endeksi’nin ölçümlenmeye başlandığı 5 yıldan bu sektörümüzde liderliğimizi koruyor olmak, müşterilerimizin bize duyduğu güvenin ve istikrarlı hizmet anlayışımızın en değerli göstergesi. Temiz Tuvalet Kampanyamızla sektöre kazandırdığımız hijyen standardından, hayatı kolaylaştıran dijital çözümlerimize ve Fasty markamızla akaryakıt istasyonlarına taşıdığımız yeni deneyimlere kadar tüm çalışmalarımızın temelinde müşterilerimizin ihtiyaçlarını en doğru şekilde karşılamak var. Fark yaratan hizmetlerimizle fark yaratan sonuçlar almaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Önümüzdeki dönemde de yenilikçi uygulamalarımız ve kaliteli hizmet anlayışımızla, müşterilerimizin kalbindeki yerimizi korumaya devam edeceğiz.”