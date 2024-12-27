OPET’ten yeni nesil Ultraforce için yeni reklam

Türkiye’nin en sevilen akaryakıt markası OPET, yeni nesil Ultraforce’un yenilenen özel formülüyle bir arada sunduğu “koruma, performans ve tasarrufu” anlattığı reklam filmini izleyicileri ile buluşturdu. OPET’in WE Reklam Ajansı tarafından hazırlanan ve “3’ü 1 arabada” sloganı ile dikkat çeken reklam filminin başrolünde Bahar dizisinde, Doruk karakteriyle adından söz ettiren Ege Erkal yer aldı. Film, sevgilisi için bir uçağın peşinden giderek kilometrelerce yol yapan aşık bir gencin yolculuğunu konu alırken “uçakla yarıştıran” Ultraforce - kurşunsuz benzin ve öne çıkan özellikleri “3’ü 1 arabada” çatısı altında hikayeleştiriliyor.

Ekonomik, yüksek performanslı ve motoru koruyan formülü ile aracına yenilenen özel formüllü Opet Ultraforce alan Ege, böylece düşünmeden kilometrelerce yol yaparak sevgilisine hızla ve güvenle kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Çekimleri 4 günde tamamlanan ve yönetmen koltuğunda Zaferin Rengi, Asmalı Konak gibi sevilen yapımların yönetmeni Abdullah Oğuz’un olduğu filmde jingle olarak ise İskender Doğan’ın Türk pop müziğinin en sevilen ve zamansız şarkılarından “Kan ve Gül”ün yeniden aranje edilmiş versiyonu kullanıldı.

Opet'in yenilikçi ve müşteri odaklı yaklaşımını anlatıyor

Yenilenen OPET Ultraforce’u, romantik ve eğlenceli bir hikâye eşliğinde anlatan reklam filmi, OPET’in akaryakıt dağıtım sektöründeki yenilikçi yaklaşımını ve müşteri odaklı bakış açısını bir kez daha ortaya koyuyor. Filmde Opet Ultraforce’un yenilenen özel formülüyle sağladığı koruma, performans ve tasarruf ile araçlara sağladığı özelliklere vurgu yapılıyor. Bu arada her koşulda üstün sürüş deneyimine de dikkat çekiliyor.