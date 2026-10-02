Oracle, Point Beach Nükleer Santrali'nden elektrik alımı için anlaşma yaptı

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Oracle, yapay zeka odaklı veri merkezi yatırımları kapsamında enerji tedarik anlaşması imzaladı. Şirket, Wisconsin'de yer alan Point Beach Nükleer Santrali'nde üretilen elektriğin bir kısmına abone olmayı taahhüt etti. Anlaşmaya göre Oracle, 15 milyar dolarlık Lighthouse Campus veri merkezi kampüsü için santralden 125 ila 250 megavat aralığında güç satın alacak.

300 milyon dolarlık tasarruf beklentisi

Şirket, söz konusu alım modelinin We Energies müşterileri için yakıt maliyetlerinde düşüş yaratacağını belirtti. Yapılan açıklamaya göre 2027-2033 döneminde müşterilere yaklaşık 300 milyon dolarlık yakıt tasarrufu sağlanması öngörülüyor. Tasarrufun, santralin artan işletme maliyetlerine karşı tüketicileri koruması hedefleniyor.

Onay süreci sürüyor

Point Beach, 50 yılı aşkın süredir karbon içermeyen baz yük elektrik üretiyor. Anlaşmanın Wisconsin Kamu Hizmetleri Komisyonu'nun onayına tabi olduğu ve tedarikin 2027 yılında başlamasının planlandığı bildirildi.