Oracle yönetiminde kan değişimi: Hisseler CFO atamasına nasıl tepki verdi?

Yazılım ve bulut teknolojileri alanında küresel bir güç olan Oracle, finansal operasyonlarının dümene geçecek ismi belirledi. Şirket tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, endüstriyel ve yazılım sektörlerindeki derin tecrübesiyle tanınan Hilary Maxson, Oracle’ın yeni CFO’su olarak göreve başladı. Doğrudan icra kurulu başkanına bağlı olarak çalışacak olan Maxson, şirketin küresel finans stratejilerini ve sermaye yönetimini devralacak. Bu hamle, teknoloji devinin özellikle yapay zeka ve bulut altyapı yatırımlarına milyarlarca dolar ayırdığı kritik bir büyüme evresinde gerçekleşmesi bakımından stratejik bir önem taşıyor.

Piyasalarda kararsız seyir hakim

Yönetimdeki bu önemli bayrak değişimi, borsada beklenen tek yönlü sert yükselişi beraberinde getirmedi. Atama haberinin duyurulmasının ardından Oracle hisseleri, seans içinde hem artı hem de eksi yönlü hareketler sergileyerek karışık bir grafik izledi. Yatırımcıların bir kısmı, Schneider Electric gibi dev bir yapıdan gelen Maxson’ın tecrübesini olumlu bir nakit akışı yönetimi sinyali olarak okurken; bir kesim ise şirketin devam eden geniş çaplı operasyonel yeniden yapılanma süreci nedeniyle temkinli kalmayı tercih etti. Hisselerdeki bu dalgalı seyir, piyasanın yeni yönetimin atacağı somut adımları görmek istediği şeklinde yorumlanıyor.

Yapay zeka yatırımları ve gelecek projeksiyonu

Yeni CFO ataması, Oracle’ın yıllık sermaye harcamalarını 50 milyar dolar seviyesine çıkarma hedefiyle eş zamanlı bir takvime denk geldi. Şirket, bir yandan bulut bilişim pazarındaki payını artırmak için devasa veri merkezleri inşa ederken, diğer yandan maliyet verimliliğini sağlamak adına iş gücü yapısında ciddi revizyonlar gerçekleştiriyor. Maxson’ın liderliğindeki yeni finans yönetiminin, bu yüksek hacimli yatırımlar ile karlılık dengesini nasıl kuracağı, önümüzdeki çeyrek dönem bilançoları için belirleyici bir kriter olacak.