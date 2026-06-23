Oracle'da büyük ölçekli işten çıkarma: 21 bin kişinin işine son verildi

Oracle Corp., Pazartesi günü yayınladığı yıllık mali düzenleme raporunda, daha önce tahmin edilenden çok daha büyük ölçekli bir işten çıkarma dalgasına imza attığını resmen kabul etti.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, operasyon genelinde yapay zekâ teknolojilerinin benimsenmesi ve yaygınlaştırılmasının iş gücünde kalıcı azalmalara yol açtığı ve bu durumun önümüzdeki dönemde de devam edebileceği açıkça vurgulandı.

Bu açıklama, yapay zekânın teknoloji sektöründeki beyaz yakalı istihdamını nasıl doğrudan tehdit ettiğini gösteren en somut kurumsal belgelerden biri olarak kayda geçti.

31 Mayıs itibarıyla sona eren mali yıl verilerine göre, Oracle'ın küresel çaplı tam zamanlı çalışan sayısı bir yıl önceki 162 bin seviyesinden 141 bine geriledi. Kadrodaki bu keskin daralma ve operasyonel küçülme hamleleri, şirkete yaklaşık 1,8 milyar dolarlık devasa bir yeniden yapılandırma maliyeti olarak yansıdı.

Veri merkezleri ve Cerner dönemi sonrası baskı

Oracle'ın istihdamda böylesine agresif bir daralmaya gitmesinin arkasında, yapay zekânın yanı sıra ciddi bir finansal baskı da yer alıyor.

Şirket, aralarında OpenAI'ın da bulunduğu devasa müşterileri için yapay zekâ odaklı veri merkezleri inşa etmek adına son dönemde oldukça maliyetli ve büyük bütçeli yatırımlar gerçekleştiriyor.

Bloomberg tarafından daha önce aktarılan ancak tam kapsamı hiçbir zaman resmen açıklanmayan tasarruf tedbirleri çerçevesinde, nakit akışını korumak adına binlerce pozisyonun aylar öncesinden tasfiye edilmeye başlandığı biliniyor.

Mayıs sonu itibarıyla güncel personel dağılımını da paylaşan şirket, ABD genelinde yaklaşık 49 bin, uluslararası operasyonlarında ise 92 bin kişiyi istihdam ediyor. Bu son operasyonla birlikte Oracle’ın toplam çalışan sayısı, şirketin 2022 yılında elektronik sağlık kayıtları devi Cerner’ı 28 milyar dolara satın almasından önceki seviyenin bile altına inmiş oldu.

O dönem Cerner'ın satın alınmasıyla özellikle Kansas City merkezli operasyonlar dahilinde holding bünyesine katılan binlerce kişilik ek istihdam dalgası, son 12 ayda uygulanan yapay zekâ ve tasarruf odaklı politikalarla tamamen eritilmiş durumda.