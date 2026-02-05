Oracle’dan 50 milyar dolarlık yapay zeka hamlesi

Deniz Güldağ

Teksas merkezli çok uluslu bilgisayar teknolojileri ve yazılım şirketi Oracle yapay zekâ altyapısının kapasitesini genişletmek amacıyla bu yıl 45 ila 50 milyar dolar arasında fon toplamayı planlıyor.

Toplanacak kaynakların, özellikle veri merkezleri ve bulut* altyapısına yönelik yatırımlarda kullanılması öngörülüyor. Oracle; Nvidia, Meta Platforms, OpenAI ve xAI gibi büyük müşterilerinden gelen yoğun bulut altyapısı talebini karşılayabilmek için ek kapasite oluşturmayı hedefliyor.

Şirketin yapay zekâ odaklı büyüme stratejisi, hisse performansına da yansımış durumda. Oracle (ORCL -5.16%) hisseleri geçtiğimiz eylül ayında yüzde 36 oranında değer kazanırken, bazı yatırımcılar artan yapay zekâ harcamalarının uzun vadede ne kadar sürdürülebilir olduğu ve Oracle’ın yüksek sermaye gerektiren iş modelinin riskleri konusunda temkinli duruşunu koruyor.

Buna rağmen Oracle, büyük ölçekli yatırımlarla yapay zekâ altyapısında küresel ölçekte daha güçlü bir konum elde etmeyi amaçlıyor.



(*Bulut bilişim (İngilizce: cloud computing), bilgisayarlar ve diğer cihazlar için, istendiği zaman kullanılabilen ve kullanıcılar arasında paylaşılan bilgisayar kaynakları sağlayan, internet tabanlı bilişim hizmetlerinin genel adıdır.)