ÖRAV’dan 48. İstanbul Maratonu’nda gençlerin geleceği için dayanışma çağrısı

Garanti BBVA’nın kurucusu ve daimî destekçisi olduğu Öğretmen Akademisi Vakfı (ÖRAV), 48. İstanbul Maratonu kapsamında “Kendiyle ve Hayatla Barışık Gençlik” projesi için bağış kampanyası başlattı. Kampanyadan elde edilecek desteklerle öğretmenler ve okul psikolojik danışmanlarının güçlendirilmesi, gençlerin kendilerini güvende, değerli ve ait hissettikleri okul ortamlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öğretmenlerin mesleki gelişimini destekleyerek eğitim ekosisteminin güçlenmesine katkı sunan ÖRAV, 48. İstanbul Maratonu’nda gençlerin geleceği için dayanışma çağrısı yapıyor. Vakıf, “Kendiyle ve Hayatla Barışık Gençlik” projesi için başlattığı bağış kampanyasıyla gönüllü koşucuları, bağışçıları ve eğitime destek vermek isteyen herkesi kampanyaya katılmaya davet ediyor.

Kampanya kapsamında toplanacak bağışlarla, öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının güçlendirilmesi, ortaokul ve lise öğrencilerinin kendileriyle, çevreleriyle ve toplumla barışık bireyler olarak gelişebilecekleri okul ortamlarının yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Öğretmenler güçlenecek, etki okullara yayılacak

Maarif Modeli’nin kapsayıcı eğitim hedefleriyle uyumlu olarak hayata geçirilen "Kendiyle ve Hayatla Barışık Gençlik" projesi, odağına öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarını (PDR) alıyor.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin sosyal ve duygusal gelişimlerini desteklemek amacıyla geliştirilen proje, okul ortamlarında önleyici ve koruyucu yaklaşım ve uygulamaların eğitim süreçlerine taşınmasına odaklanıyor. "Kendiyle ve Hayatla Barışık Gençlik" projesi, öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının güçlenmesiyle öğrencilerin kendilerini güvende, değerli ve ait hissettikleri ortamların yaygınlaşmasına, akran ilişkilerinde yaşanabilecek sorunların oluşmadan önce önlenmesine ve azaltılmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

Arzu Atasoy: Atılan her adım gençlerin geleceğine umut olacak

Öğretmen Akademisi Vakfı Genel Müdürü Arzu Atasoy, bağış kampanyasına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Çocukların ve gençlerin kendilerini güvende, değerli ve ait hissettikleri okullar inşa etmek, geleceğe yapılabilecek en kıymetli yatırımlardan biri. 48. İstanbul Maratonu kapsamında yürütülecek kampanyadan sağlanacak desteklerle proje kapsamında 100 öğretmene yüz yüze ve ÖRAV’ın eKampüs Uzaktan Eğitim Sistemi üzerinden eğitim ve mentorluk sunulacak. Eğitim ve mentorluk sürecinin ardından düzenlenecek “Kendiyle ve Hayatla Barışık Gençlik Zirvesi” ise 30 öğretmen, 90 öğrenci ve 250 paydaşı bir araya getirecek. ÖRAV olarak 'Kendiyle ve Hayatla Barışık Gençlik' projesiyle öğretmenleri ve okul psikolojik danışmanlarını güçlendirerek, gençlerin empati kurabilen, farklılıklara saygı duyan ve kendisiyle barışık bireyler olarak yetişmelerine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Maraton kapsamında başlattığımız bağış kampanyasıyla herkesi bu yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyoruz. İnanıyoruz ki atılan her adım ve yapılan her bağış, daha güvenli, kapsayıcı ve umut dolu bir gelecek için çocuklarımızın hayatına dokunacak."

Bağış kampanyası gençlerin geleceğine katkı sağlayacak

Bağışlarla hayat geçirilecek proje kapsamında verilecek eğitimlerle öğretmenlerin ve okul psikolojik danışmanlarının, öğrencilerin sosyal ve duygusal gelişimini destekleyen önleyici ve koruyucu yöntem ve uygulamaları eğitim süreçlerine taşıması hedefleniyor. Böylece kampanyaya sağlanan desteklerin, öğretmenlerden öğrencilere ve okul topluluklarına yayılan sürdürülebilir bir etkiye dönüşmesi amaçlanıyor.