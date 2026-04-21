Oregon, 20 milyar dolarlık ticareti güvence altına alıyor

Oregon Teknoloji Hizmetleri de Türkiye, Almanya ve İngiltere’deki stratejik noktalarıyla yıllık yaklaşık 20 milyar dolarlık dış ticarete teminat sağlarken, lojistik sektörüne ivme kazandırıyor.

“Ayda 10 bin TIR’a hızlı ve güvenli geçiş sağlıyoruz”

Oregon Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, şirketin küresel ağının dış ticaret akışındaki merkezi konumuna dikkat çekerek şu açıklamalarda bulundu: “Türkiye’nin yanı sıra Almanya ve İngiltere’deki izinli gönderici tesislerimizle ihracatçımızın Avrupa ve Birleşik Krallık pazarındaki operasyonlarında da yanındayız. Bu uluslararası ağımızla ayda ortalama 10 bin TIR’ın hızlı, güvenli ve düşük maliyetle geçişine hizmet veriyoruz. Türkiye’nin 2025 yılı dış ticaret hacminin 500 milyar dolara ulaştığı bu tabloda, Oregon olarak yaklaşık 20 milyar dolarlık bir ticaretin teminatını üstleniyoruz. Amacımız; ihracatçımızın ve nakliyecimizin önündeki bürokratik engelleri teknoloji ve doğru altyapı yatırımlarıyla kaldırmak.”

45 dakikada sınır geçişi, %30 zaman avantajı

Özellikle Kapıkule Sınır Kapısı’na sadece 5 km mesafede bulunan tesisin yoğun dönemlerdeki kilit rolünü vurgulayan Yılmaz, araçların belge kontrolü, mühürleme ve çıkış işlemlerini yalnızca 45 dakikada tamamlayabildiğini belirtti. Gümrüklerde günlerce sürebilen bekleme sürelerini dakikalara indirdiklerini ifade eden Yılmaz, “Araçlar şehir içindeki iç gümrüklerle vakit kaybetmeden doğrudan tesislerimize gelerek işlemlerini tamamlıyor. Bu süreç, firmalara yüzde 30’un üzerinde zaman avantajı sağlıyor. Bu hız, doğrudan maliyet tasarrufu olarak nakliyecimize ve ihracatçımıza yansıyor” dedi.