Oregon Teknoloji, Nürnberg tesisinde ‘elleçleme’ hizmetini devreye aldı

Oregon Teknoloji, Avrupa genelindeki lojistik altyapısını güçlendirirken sahadan gelen taleplere yönelik esnek modeller geliştirmeye devam ettiğini bildirdi. A3 otoyoluna 2,5 kilometre, A6 otoyoluna ise 3,5 kilometre mesafede konumlanan Nürnberg İzinli Alıcı & Gönderici Tesisi’nde gümrükleme, mühürleme ve transit evrak işlemlerinin tek noktada tamamlandığı, tesisin elleçleme imkanıyla da hizmet sunduğu kaydedildi.

Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre, resmi gümrük idarelerine gitme zorunluluğunu ortadan kaldıran tesis, İzinli Alıcı yetkisiyle ithalat işlemlerini tamamlayan Türk lojistik şirketlerine, kendi yüklerinin aktarma ve elleçleme organizasyonunu doğrudan tesis bünyesinde yapabilme imkanı sunuyor. Lojistikçiler, tesis altyapısını kullanarak yüklerini ihtiyaçlarına göre tasnif edebiliyor ve Almanya içindeki nihai teslimat süreçlerini çok daha verimli yönetebiliyor. Oregon ayrıca, tesisin açılışından yalnızca iki ay sonra gelen yoğun talep üzerine bitişikteki 3,5 dönümlük ilave alanı da kiralayarak operasyon sahasını genişletti.

Küresel ağ stratejik tesislerle büyüyor

30 ülkede kesintisiz hizmet ve 30 milyar TL teminat kapasitesine ulaşan Oregon Teknoloji’nin, Ratingen ve Nürnberg başta olmak üzere Almanya genelinde İzinli Alıcı yetkisine sahip 14, İzinli Gönderici statüsünde ise 75 tesisi kapsayan geniş bir ağ yönettiği aktarıldı. İngiltere, İtalya ve Fransa gibi dış ticaret koridorlarında da yetkili tesis altyapısını kesintisiz sürdürdüğü belirtilen şirketin, Türk lojistik sektörünün Avrupa’daki rekabet gücünü artırmaya yönelik çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

‘Tesisimizi lojistikçilerimizin operasyonel üssü haline getirdik’

Nürnberg yatırımının kısa sürede gördüğü yoğun ilginin ardından gelen talepler doğrultusunda hizmet alanını genişlettiklerini belirten Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Nürnberg tesisimiz, faaliyete girdiği ilk günden itibaren sektörün çok kritik bir ihtiyacına yanıt verdi. İzinli Alıcı yetkimiz sayesinde ithalat süreçlerini hızla tamamlayan taşımacılarımızdan, yüklerin ayrıştırılması ve elleçlenmesi yönünde ciddi talepler aldık. Biz de tesisimizin fiziki ve operasyonel altyapısını müşterilerimizin hizmetine sunduk. Firmalara kendi elleçleme ve operasyonel organizasyonlarını özgürce yapabilecekleri bir tesis altyapısı sağlıyoruz. Taşıyıcılarımız ithalat işlemlerini bitirip kendi organizasyonlarıyla elleçlemeyi gerçekleştirerek yollarına zaman kaybetmeden devam edebiliyor. Bu esneklik, özellikle Almanya pazarında çalışan Türk taşımacısına ve iTthalat süreçlerine benzersiz bir maliyet ve zaman avantajı kazandırıyor.”