Oregon Teknoloji, yönünü Almanya'ya çevirdi

2025 yılında yaklaşık 19,8 milyar dolarlık ihracat yapılan Almanya, Türk şirketleri açısından stratejik önemini koruyor. Sınır ötesi taşımacılık ve gümrük operasyonlarında teknoloji tabanlı çözümler geliştiren Oregon Teknoloji, Almanya'daki yatırımlarını hızlandırarak bu pazardaki varlığını güçlendiriyor.

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, başta Hamburg Limanı, Kuzey Ren-Vestfalya bölgesi ve Berlin olmak üzere Almanya'daki operasyonel ağlarını genişlettiklerini belirterek, "Almanya yalnızca Avrupa'nın en büyük ekonomisi değil, aynı zamanda kıtanın lojistik merkezi konumunda. Bu nedenle yatırımlarımızı ithalat gümrüklemesi, gümrüklü depolama, e-ticaret lojistiği ve mikro dağıtım alanlarında yoğunlaştırıyoruz. Almanya'daki yapılanmamız sayesinde Türk ihracatçılarına Avrupa pazarında daha hızlı ve daha rekabetçi çözümler sunacağız" dedi.

Almanya’da izinli gönderici ve izinli alıcı ağı büyüyor

Oregon Teknoloji, yaklaşık beş yıldır Almanya'da izinli gönderici statüsüyle faaliyet gösterirken, son dönemde izinli alıcı tesislerinin sayısını da artırmaya başladı. Şirket, özellikle Hamburg ve Kuzey Ren-Vestfalya bölgelerinde yeni yapılanmalar kurarak transit operasyonlarını müşteri tesislerinden yönetebiliyor.

Selçuk Yılmaz, izinli gönderici ve izinli alıcı sistemlerinin ihracatçılara önemli avantajlar sunduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "İzinli gönderici uygulaması sayesinde araçlar gümrük sahalarına gitmeden doğrudan tesislerden çıkış yapabiliyor. İzinli alıcı sistemiyle ise ithal edilen ürünler beklemeye takılmadan doğrudan üretim veya dağıtım süreçlerine dahil edilebiliyor. Bu yapı hem zaman kaybını azaltıyor hem de operasyonel maliyetleri düşürüyor. Almanya'da hem kendi tesislerimizde hem de müşteri tesislerinde transit işlemleri, depolama, elleçleme, paketleme, paletleme ve iç nakliye hizmetlerini tek noktadan sunabiliyoruz. Amacımız, bu altyapıyı Almanya genelinde yaygınlaştırarak müşterilerimize 'yükle ve çık' hızında operasyon imkânı sağlamak."

“Değişen tedarik zinciri yapısı lojistik sektörünü dönüştürüyor”

Şirketin Almanya yatırımlarındaki odak alanları arasında e-ticaret lojistiği ve ithalat gümrüklemesi de yer alıyor. Oregon Teknoloji, Almanya'nın Ratingen kentindeki yapılanmasıyla Avrupa Birliği'ne üçüncü ülkelerden gelen ürünlerin ithalat gümrükleme süreçlerini yönetirken, e-ticaret firmalarına yönelik mikro dağıtım çözümleri de geliştiriyor.

Oregon Almanya CEO'su Alex Nussbaum, Avrupa'da değişen tedarik zinciri yapısının lojistik sektörünü dönüştürdüğünü belirterek, "Şirketler artık yalnızca taşıma hizmeti değil, uçtan uca operasyon yönetimi talep ediyor. Oregon'un Almanya'daki gücü; transit işlemler, gümrük müşavirliği, depolama ve iç dağıtım hizmetlerini tek çatı altında sunabilmesinden geliyor. Özellikle e-ticaret tarafında hızlı teslimat ve doğru gümrük yönetimi büyük önem taşıyor. Bu alandaki yatırımlarımızı önümüzdeki dönemde daha da artıracağız" diye konuştu.