Oregon’dan lojistik maliyetleri düşürecek proje

AYSEL YÜCEL / KAPADOKYA

Oregon Teknoloji Hizmetleri’nin ortaklarıyla geleneksel buluşma etkinliği bu yıl Kapadokya’da gerçekleştirildi. Önceki gün düzenlenen toplantı kapsamında sorularımızı yanıtlayan Oregon Teknoloji Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, dijital forwarder platformu projesini hayata geçireceklerini belirterek, “İhracatçının maliyetini düşürürken taşımacının tahsilat riskini ortadan kaldıracağız” dedi.

Gala gecesinde konuşan Oregon Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, üzerinde çalıştıkları yeni dijital platformun hem finansman hem lojistik tarafında önemli bir boşluğu dolduracağını açıkladı. “Dijital forwarder hazırlığı içindeyiz. Yani yüklerinizi dijital ortamda birbirinizle alıp satacak bir şekilde yürütebileceksiniz. Son 3 aylık bir işimiz kaldı. Önümüzdeki yıl başında devreye alıp yük bulma problemimizi kendi içimizde çözmek istiyoruz” diyen Bartık, bu sistemle yük borsasını finansal şirketle destekleyeceklerini vurguladı. Oregon ayrıca, projeyi destekleyecek bir finans şirketi kurmak için de BDDK’ya başvurdu. Bartık, “BDDK’ya başvurumuzu üç ay önce yaptık, onay bekliyoruz. Sürecin 10 aya kadar tamamlanacağını öngörüyoruz” dedi.

“Konuya vakıf olanlar ‘forwarderin dijitali olmaz’ diyorlar ama biz olabileceğini kanıtlayacağız” ifadesini kullanan Bartık, dijital yük borsasının hem ihracatçının hem de taşımacının finansal yükünü hafifleteceğini söyledi.

Bartık, taşıyıcıyla yük sahibi arasındaki tüm süreçleri “tek platformda, şeff af ve garantili” hale getirmeyi hedeflediklerini belirterek, ödeme garantisi, kredi skoru, dijital gümrük ve toplu tedarik (araç, römork, yakıt, servis) hizmetlerini aynı mimaride birleştirdiklerini açıkladı. “Sadece taşıyıcıyla yük vereni buluşturmakla kalmıyoruz; ödemeyi üstleniyor, nakliyeciye peşin ödeme yapıyoruz. Yükü sisteme giren ihracatçı veya ithalatçıyla işi alan nakliyeci arasında Oregon aracı oluyor; risk ve tahsilat yönetimini biz üstleniyoruz” diyen Bartık, kredi puanı ve finansal değerlendirme mekanizmalarının da sisteme entegre edildiğini kaydetti.

Yeni sistemin, lojistikte uzun yıllardır süregelen çok halkalı aracılık yapısını azaltacağını vurgulayan Bartık, “İhracatçı ile taşımacı arasındaki gereksiz katmanları azaltma amacı güdüyoruz. Daha az aracı, daha şeff af fiyatlama ve daha güvenli tahsilat anlamına geliyor. Bu modelle taşımacı da ihracatçı da kazanan taraf olacak” diye konuştu.

Bartık, sistemin ikinci aşamasında nakliyecilere toplu tedarik avantajı sunacaklarını belirtti: “Talebi platformda toplayarak Oregon Finans üzerinden kredilendirme yapacağız. Kredisi ön onaylı filolarla tedarikçilere gittiğinizde indirim ve teslim koşulları çok daha avantajlı hale geliyor.”

“Kamyon değil, depo yatırımı yapmalıyız”

Bartık, yatırım stratejilerinde lojistikçilerin yönünü değiştirmesi gerektiğini belirterek, “Kamyonu 100 bin Euro’ya alıyorsunuz, birkaç yıl sonra değeri yarıya düşüyor ama hâlâ 100 bin Euro sanıyoruz. Oysa doğru gayrimenkulü aldığınızda 10-15 yılda kendini amorti ediyor. Bu yüzden yatırımlarınızı kamyonlardan çıkarıp depolara koymanız gerekiyor” uyarısında bulundu. Ekonomideki soğumayla birlikte araç fiyatlarında düşüş öngördüğünü belirten Bartık, “Araç almayı düşünenlere tavsiyem yılın son ayını beklemeleridir” dedi.

Yeni hedef Asya pazarları

Çin’in TIR karnesi sistemine girmesini önemli bir fırsat olarak değerlendiren Bartık, “Çin, İran, Rusya ve Hindistan’da başka bir dünya oluşuyor, işte orada biz de yerimizi almalıyız. Avrupa’da hala en etkili nakliyeciler biziz ama rakipler ucuza çalıştığı için kendimizi değerli kılamıyoruz. Yeni pazarlar geliştirmeliyiz” dedi.

Kapıkule yakınına yeni tesis yolda

Oregon Teknoloji Genel Müdürü Selçuk Yılmaz, artık ihracat araçlarının gümrük işlemlerini doğrudan sahada tamamlayabileceklerini belirterek, Muratbey Gümrüğü’ne yalnızca 1.5 km uzaklıktaki Çatalca tesisinin 7/24 izlenen, akıllı sistemlerle donatıldığını söyledi. Kapıkule’ye 20 dakika mesafedeki yeni tesislerinde ise izinli gönderici hizmetleri vereceklerini açıklayan Yılmaz, “Giriş çıkış süreleri dijital olarak kaydedilecek. Böylece ihracat araçları ekstra bekleme yapmadan doğrudan sahadan çıkış yapabilecek” dedi. Yılmaz, tesisin kısa sürede hizmete gireceğini belirterek, “Bu yapı hem taşımacı hem ihracatçı için zaman ve maliyet avantajı yaratacak” ifadelerini kullandı.