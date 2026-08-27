ORGE Enerji YKB Nevhan Gündüz: Sıfır kredi gideriyle kârlılığımızı artırıyoruz

ORGE Enerji ilk yarı finansal sonuçlarını 13 Ağustos tarihinde açıkladı. Şirketin ilk 6 ay hasılatı 2,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemindeki 2,1 milyar TL seviyesine kıyasla yaklaşık yüzde 25 oranında artış gösterdi.

Esas faaliyet kârı ise 01 Ocak 2025-30 Haziran 2025 dönemindeki 1,1 milyar TL seviyesinden yaklaşık yüzde 39 oranında artışla 1,5 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Şirketin 2026 yılı 6 aylık net kârı da 2025 yılı aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 93 oranında artışla 478 milyon TL seviyesinde gerçekleşti.



ORGE Enerji Elektrik Taahhüt A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Nevhan Gündüz, net finansal borcu bulunmayan şirketin, mevcut yüksek faiz ortamında hiç kredi kullanmıyor olması sayesinde denklerine kıyasla çok daha rekabetçi iş yapabilme özelliğine sahip olduğunun altını çizerken, bu durumun doğal sonucu olarak katlanılmayan bu faiz giderlerinin şirketin kârlılığına doğrudan olumlu etkisi bulunduğunu söyledi.

Dolar bazında 10 kat büyüdü, yabancı ortak payı yüzde 30’a ulaştı

2012 yılının Mayıs ayında halka arz olan ORGE Enerji’nin, geçen 14 yılda şirket değerini dolar bazında 10 kat seviyesinde artırarak yatırımcılarını memnun etmeyi başardığını belirten Gündüz, şirket değeri ve kârını tüm ortaklarının faydasını maksimize edecek seviyeye çıkarmak amacında olduklarının altını çizerek, yaklaşık 200 milyon dolar şirket değerine ulaştıklarını bildirdi.

Gündüz, son 10 yıldır yabancı yatırımcıların şirket hisselerine düzenli olarak ilgi gösterdiğinin altını çizerek, mevcut durumda halka açık paylarının yaklaşık yüzde 30’unun yabancı kurumsal yatırımcılarda olduğunu ve bu oranın artarak devam ettiğini açıkladı.

TIME ve Statista seçti: Dünyanın en hızlı büyüyen 55’inci şirketi

ORGE Enerji, TIME dergisi ve Statista tarafından hazırlanan ve bu yıl ilk defa yayınlanan “World’s Growth Leaders 2026” araştırmasında dünyanın en hızlı büyüyen şirketleri arasında 55’inci sırada yer aldı.



“Kamu Hizmetleri (Utilities)” kategorisinde dünya üçüncüsü olunması ve bu kategoride listeye giren tek Türk şirketi olarak gösterilmesinin, uluslararası ölçekte şirketin rekabet gücünü ortaya koyan çok değerli bir sonuç olduğunu ifade eden Nevhan Gündüz, “Bu başarının, çalışanlarının özverili çalışmaları ile müşterileri, iş ortakları ve yatırımcıların ORGE’ye duyduğu güvenin ortak eseri” olduğunu söyledi.



TIME ve Statista tarafından hazırlanan araştırmada şirketlerin son beş yıllık büyüme performansları, finansal istikrarları ve hisse senedi performansları dikkate alındı. Liste, büyüme hızının yanı sıra sürdürülebilir finansal yapı, piyasa güveni ve uzun vadeli kurumsal performans kriterlerini de değerlendiriyor.

"15'i aşkın proje devam ediyor"

Şirket olarak 2026 yılını çok güçlü Backlog (bakiye iş stoğu) ile karşıladıklarını belirten Nevhan Gündüz, buna ek olarak bu yıl toplamları 2 milyar TL’ye yaklaşan yeni sözleşmeler imzaladıklarını söyledi.

Mevcut durumda, tamamlanma aşamasındakiler dahil 15’i aşkın projede çalışmalarını sürdürdüklerini; İstanbul, Bursa ve Kocaeli’de devam eden metro projelerine ek olarak havalimanları, lojistik/depolama projeleri, hangar binaları, hastane ve oteller gibi farklı segmentlerde üst yapı işlerine devam ettiklerinin altını çizdi.

"Yapay zekâ ve veri merkezi yatırımları ORGE’ye dev pazar açıyor"

Veri merkezleri alanında ülkemizde gerek mevcut veri merkezlerinin renove edilmesi gerek sıfırdan yatırımlar gerekse mevcut tesislerin genişletilmesi yoluyla ciddi yatırımların başlamış durumda olduğunu ve yakın gelecekte de bunların artarak devam edeceğini öngören Gündüz, bu alanda yüksek tecrübeye ve iş bitirme belgelerine sahip olduklarını ve bu işlerin elektrik kısımlarına yönelik en büyük doğal adaylar arasında bulunduklarını belirtti.



Gündüz, elektrik yoğun, uzmanlık isteyen, nitelikli ve bitiş öncelikli olarak adlandırdıkları bu işlerde yer almaya gayret edeceklerine işaret ederek, yapay zekâ kullanımının son 2 yılda artması ve önümüzdeki yıllarda katlanarak artacağının öngörülmesinin veri merkezi ve buna bağlı enerji altyapı yatırımlarına olan ihtiyacın ziyadesiyle artmasına sebep olduğunu, bu durumun, bu tesisler ve genel altyapının enerji bakımından beslenmesinde görev alabilecek ORGE gibi uzman şirketler için önemli bir pazar oluşturacağını ifade etti.