Orgino Medya ve Senkron Güvenlik birleşiyor, yeni bir teknoloji grubu doğuyor 

Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin A grubu imtiyazlı hisseleri, girişimci ve yatırımcı Mustafa Cihat Durmuş tarafından satın alındı.

Bu satın alma ile Durmuş’un sahibi olduğu Orgino Medya A.Ş. ile Senkron’un birleşme süreci resmen başladı.

Yeni yapının, medya, yapay zeka, akıllı şehirler, dijital oyun ve siber güvenlik alanlarını kapsayan bir teknoloji grubuna dönüşeceğini söyleyen Orgino Medya, StartGate ve PlayGate Ventures’a liderlik eden Mustafa Cihat Durmuş, “Yeni dönemde bu birleşme ile hem ulusal hem de uluslararası arenada fark yaratacak entegre bir teknoloji ve medya grubu yapısına dönüştüreceğiz” dedi.

Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş.’nin, şirket esas sözleşmesi uyarınca yönetim kuruluna aday gösterme ve oy hakkı bakımından imtiyazlı olan kurucu ortak Bülent Çobanoğlu’na ait A Grubu hisseleri, girişimci ve yatırımcı Mustafa Cihat Durmuş tarafından satın alındı.

Bu satın alma ile birlikte, Durmuş’un sahibi olduğu Orgino Medya A.Ş. ile Senkron’un tam birleşme süreci resmen başlatıldı.

Gerçekleşen yönetim devri ile Senkron’un yalnızca siber güvenlik çözümleriyle sınırlı yapısından çıkarak; medya, yapay zeka, akıllı şehirler, dijital oyun ve siber güvenlik alanlarını kapsayan çok disiplinli entegre bir teknoloji grubuna dönüşümünün ilk adımı atılmış oldu.

Tüm adımlar kap açıklamaları ile yatırımcılara duyuruldu

Satın alma süreci SPK düzenlemelerine uygun olarak yürütülürken, eş zamanlı olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) ardışık 2 önemli bildirimle kamuoyuna duyuruldu.

'İmtiyazlı hisselerin devri' ile kontrol değişikliğinin ilk duyurusu yapılırken, ikinci olarak şirketin yeni yapısına ve faaliyet alanındaki genişlemeye hukuki altyapı sağlanması ile ilgili 'Esas Sözleşme & Unvan Değişikliği' duyurusu yapıldı.

Şirket 'SPK'ya Birleşme Başvurusu' ile Orgino Medya A.Ş. ile birleşmenin resmi olarak başlatıldığını KAP ilanı ile duyururken, KAP bildiriminde de önemli nitelikteki işlemler nedeniyle mevcut pay sahiplerine şirketten ayrılma hakkı tanıyan 'Ayrılma Hakkı Tanınması' duyurusunu yaptı.

Son 6 aylık dönem içinde Borsa'da günlük gerçekleşmiş işlemlerin ağırlıklı ve aritmetik ortalaması alındığında ayrılma hakkı fiyatının 221,81 TL olarak kullanılmasına, ayrılma hakkını kullanmak isteyen ortakların paylarının, ise Şirket tarafından satın alınması için 100 bin TL üst limit olduğu kamuoyu aydınlatma platformunda duyurulmuştur.

"Güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı sunacağız"

Şirketin mali yapısını güçlendirmek ve mali yapılandırma süreçlerini sağlıklı bir şekilde tamamlamak için kapsamlı bir reform planı hazırladıklarını altını çizen Durmuş, yeni yönetiminin, yatırımcılarıyla birlikte büyüme vaadiyle yola çıkacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

“Şirketimiz, mali dengeleri sağlamanın yanı sıra, siber güvenlik, yapay zeka, akıllı şehirler, dijital oyun ve medya hizmetleriyle gelecek vaat eden sektörlere yapılacak yatırımlarla uzun vadeli kazanç fırsatları sunmayı planlıyoruz. Hedefimiz, birlikte güçlü bir gelecek inşa etmek.

Yatırımcılarımız, bu yol haritasının en önemli parçası. Onlara güvenli, şeffaf ve sürdürülebilir bir yatırım ortamı sunma sözümüzü tutmak için çalışacağız.

Yeni dönemde şirketimiz, ismini ve faaliyet alanlarını yenileyecek olsa da, geçmişten gelen mühendislik birikimini ve değerlerini koruyacak. Altyapımız sağlam, vizyonumuz geniş. Eski yönetimin vizyonuna ve emeğine takdir ediyoruz. Şimdi, bu değerli mirası alıp, dijital çağın gereklilikleriyle harmanlayarak, şirketimizi bir sonraki seviyeye taşıyacağız.”

"Entegre bir teknoloji grubuna dönüşeceğiz"

Bu satın almanın, yalnızca iki şirketin değil; Türkiye’nin teknoloji ve güvenlik ekosisteminin de yeniden konumlandırılması anlamına geldiğinin altını çizen Mustafa Cihat Durmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Medya, dijital oyun, yapay zeka, akıllı şehirler ve güvenlik alanlarını entegre eden Senkron-Orgino yapısı, yatırımcılara uzun vadeli istikrar vaat ederken, sektöre de çok boyutlu inovasyon’ perspektifi kazandıracak. Yeni yönetim ve vizyon, yalnızca yatırımcılara değil; tüm sektöre umut ve güven aşılayacak.”

Orgino Medya A.Ş. hakkında

Orgino Medya, medya, teknoloji ve oyunlaştırma alanlarında faaliyet gösteren bir prodüksiyon ve teknoloji şirketidir.

Sinema, televizyon ve dijital platformlar için özgün içerikler üretmenin yanı sıra yazılım çözümleri ve oyunlaştırma projeleri geliştiren Orgino Medya, etkileşimli medya deneyimleri sunarak artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve yapay zeka destekli içeriklerle yenilikçi projeler üretiyor.

Şirket, film ve dizi yapımlarının yanı sıra, kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik yazılım çözümleri tasarlarken, oyunlaştırma mekanikleriyle eğitim, pazarlama ve müşteri etkileşimi alanlarında çalışmalar yürütüyor.

Orgino Medya, teknoloji ve kreatif içerikleri birleştirerek ulusal ve uluslararası çapta projeler geliştirirken, medya ve dijital dünyada yenilikçi yaklaşımlar sunmayı amaçlıyor.

Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş. hakkında:

1997 yılında kurulan Senkron Siber Güvenlik Yazılım ve Bilişim Çözümleri A.Ş., elektronik güvenlik sistemleri alanında geliştirdiği mühendislik hizmetleriyle hem Türkiye’de hem de uluslararası pazarda yenilikçi çözümler sunmaktadır.

Türkiye’de bankacılık ve finans sektörüne elektronik güvenlik çözümlerini konsept olarak sunan ilk ve tek şirket olan Senkron; Avrupa’dan Rusya’ya, Irak’tan Suudi Arabistan’a, Gana ve Senegal’e kadar geniş bir coğrafyada referans projeler gerçekleştirmektedir.

4 Mart 2015 tarihinden itibaren SNKRN koduyla Borsa İstanbul’da işlem gören Senkron, 2018 yılından bu yana T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı’na bağlı kurum ve kuruluşlara elektronik güvenlik sistemleri ve yazılım satışları yaparak savunma sanayine de değer katmaktadır.

Bugüne kadar Türkiye ve bölge ülkelerinde 180 binden fazla sistem kurulumu ve 120 milyon doları aşan donanım ve yazılım yatırımı gerçekleştiren şirket, müşteri ihtiyaçlarına özel yazılım ve çözümler geliştirmeye devam etmektedir.