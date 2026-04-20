Orhan Holding'e 500 milyon liralık tahkim davası iddiası

Türkiye Gazetesi'nde yer alan ve sektör kaynaklarının aktardığı bilgilere göre House of Mold, taraflar arasında imzalanan sözleşme doğrultusunda yaklaşık 200 milyon liralık yatırım yaparak yükümlülüklerini yerine getirdi. Ancak anlaşmaya rağmen Teknik Malzeme’nin söz konusu siparişleri geçmediği, bu durumun da House of Mold’u uluslararası tahkim sürecine yönelttiği belirtiliyor. Davanın toplam büyüklüğünün House of Mold'un uğradığı ek zararlar ile birlikte 500 milyon tl civarında olduğu düşünülüyor.

Konuyla ilgili resmi açıklama yapılmasa da, uluslararası tahkim kaynaklarına yakın sektör temsilcileri, açılan davanın yatırımcı haklarının korunmasına yönelik ciddi bir adım olduğunu belirtiyor. Sürecin detayları gizlilik çerçevesinde yürütüldüğü için dava dosyasına ilişkin bilgiye ulaşılamazken, söz konusu anlaşmazlığın uluslararası yatırımcılar açısından da dikkatle izlendiği ifade ediliyor.

Hatırlanacağı üzere Orhan Holding, otomotiv yan sanayi alanında uzun yıllardır Türkiye'nin önde gelen gruplarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Teknik Malzeme A.Ş. ise holdingin önemli sanayi tedarikçilerinden biri olarak biliniyor.

Şu aşamada ne House of Mold ne de Orhan Holding cephesinden herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Ancak iş dünyasında söz konusu tahkim süreci, yerli-yabancı yatırımcılar arasında ticari yükümlülüklerin ihlali halinde nasıl bir hukuki zemin işletileceğine dair örnek teşkil edebileceği yorumlarına neden oldu.