ORKA Banyo'dan yeni marka

ORKA Banyo'nun 2024 yılında yeni serilerini ve yeni markası “nob.”u tüketicilerle buluşturmaya hazırlandığı belirtildi.

ORKA Banyo Genel Müdürü Nalan Yılmaz, 2023 yılında ilk adımı attıkları nob. markasına ilişkin, “Çatı markamız ORKA Banyo ile elde ettiğimiz başarıları yeni markamız nob. ile sürdürmeyi hedefliyoruz. Üst segmentte farklı kültürden tasarımcılarla yola çıktığımız yeni markamızla önümüzdeki süreçte mobilyaların tamamlayıcı ürünü olarak banyo aksesuarları üretmeyi hedefliyoruz” açıklamasını yaptı. “Tasarımlar sürekli evriliyor. Artık banyolar tasarımın işlevsellikle buluştuğu konforlu yaşam alanlarına dönüştürülüyor” diyen Yılmaz, “Metal, cam, ahşap, masif gibi birçok farklı malzemeleri bir araya getirerek tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda banyo mobilyaları tasarlıyoruz. Ürünlerimizde kullandığımız dolap içi LED aydınlatmalar, aynalarda kullanılan bluetooth hoparlörler, hareket sensörlü kullanımı olan çekmece ve kapaklar son dönemlerde oldukça ilgi görmeye başladı.” açıklaması yaptı.