Orka Holding, yurt dışı bayi ağını genişletiyor

Orka Holding, geleneksel yurt dışı bayi toplantısında 65 ülkeden gelen iş ortaklarını İstanbul'da ağırladı. Holding, yurt dışı bayi toplantısında aralarında İtalya, İspanya, Rusya, Özbekistan ve Dubai'nin de olduğu ülkelerden gelen iş ortakları için Damat Tween ve D'S damat 2025 İlkbahar/Yaz koleksiyonlarını sergiledi.

Toplantıda konuşan Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, her sene yurt dışı iş ortaklarının Damat Tween ve D'S damat tasarımlarına büyük ilgi göstermesinin, dünya modasında lüks erkek giyimdeki başarılarını kanıtladığını belirtti.

Orakçıoğlu, en yeni trendler eşliğinde konfor ve zamansız şıklık sunan koleksiyonlarının 2025 İlkbahar/Yaz sezonuna şimdiden damga vurduğunu ifade etti.

Bayi toplantısında hedefledikleri üzere yeni anlaşmalar yaptıklarının altını çizen Orakçıoğlu "Sonbaharda ABD'nin güçlü ticaret merkezlerinden Atlanta'da ilk Damat Tween mağazamızı açacağız, temmuz sonunda da Amsterdam'da D'S damat mağazamızı açıyoruz. Suudi Arabistan, Sırbistan, Karadağ, Bosna, Kırgızistan, Kuveyt, Katar ve Bulgaristan'da yeni mağazalarımız için de görüşmelerimiz devam ediyor." açıklamasında bulundu.