Orka Holding’den “Çalışan Memnuniyetinde” önemli başarı

HPTW Sağlıklı ve İyi Olma Uygulamaları sertifikası için; Orka Holding’in çalışanlarına verdiği değerden verimliliğe, motivasyondan yeni yeteneklerle çalışmaya kadar pek çok konuda uygulanan programlar ve politikalar değerlendirildi. HPTW Çalışan Karbon Ayak izi sertifikası için Orka Holding’in çalışanların günlük faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini azaltmaya yönelik bilinçlendirme, eğitim ve uygulama çabaları merceğe alınırken, Sürdürülebilirlik Taahhüdüne bağlılık gibi hedefler ölçüldü.

HPTW Gelişim Odaklı Staj Programı sertifikası için Orka Holding’in stajyerlere aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek mentorluk, eğitim, geri bildirim ve kariyer planlama olanakları gibi uygulamalar incelendi.

Profesyonel Gelişim sertifikası ise global moda kuruluşunun çalışanlarının becerilerini geliştirmeleri, kariyerlerinde ilerlemeleri ve yeni bilgiler edinmeleri için atölye, seminer, koçluk, mentorluk ve konferanslar gibi faaliyetlerle sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sunmasını araştırıldı

Son iki yıldır HPTW ödülleri kazanıyor

Global moda kuruluşu Orka Holding’in Türkiye'de çalışan mutluluğunu ve iş yeri kültürünü ön planda tutan anlayışı, bu alanda fark yaratan şirketleri ödüllendiren Happy Place to Work (HPTW) Ödülleri ile daha önce de taçlandırılmıştı. Geçen mayıs ayında beş şirketi ile birden HPTW tarafından “Mükemmel ve Olağanüstü Çalışan Deneyimi” ödülüne layık görülen Orka Holding, geçen yıl da çalışanlarıyla karşılıklı geliştirdiği pozitif kurum kültürü sonucunda En Mutlu İş Yeri / Happy Place to Work Türkiye ve Happiest Workplaces® Around the Globe ödülüne layık görülmüş, hemen ardından da “Profesyonel Gelişim” ve “Harika Çalışma Alanı” kategorilerinde iki ayrı ödül daha kazanmıştı.