Orka Holding’den “Çalışan Memnuniyetinde” önemli başarı
Orka Holding, insan odaklı iş yaklaşımını Happy Place to Work’ün dört ayrı sertifikası ile bir kez daha taçlandırdı. “Sağlıklı ve İyi Olma Uygulamaları, Çalışan Karbon Ayak izi, Gelişim Odaklı Staj Programı ve Profesyonel Gelişim” kategorilerindeki sertifikaları ile Orka Holding, çalışan memnuniyeti ile birlikte bu konudaki başarılı uygulamalarını da tescillemiş oldu. Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu, “Sürekli öğrenen ve gelişen bir iş gücü, aynı zamanda dünyada yaşanan değişim ve gelişime hızla adapte olma ve rekabet gücünün artışı açısından da büyük önem taşıyor" dedi.
HPTW Sağlıklı ve İyi Olma Uygulamaları sertifikası için; Orka Holding’in çalışanlarına verdiği değerden verimliliğe, motivasyondan yeni yeteneklerle çalışmaya kadar pek çok konuda uygulanan programlar ve politikalar değerlendirildi. HPTW Çalışan Karbon Ayak izi sertifikası için Orka Holding’in çalışanların günlük faaliyetlerinden kaynaklanan karbon ayak izini azaltmaya yönelik bilinçlendirme, eğitim ve uygulama çabaları merceğe alınırken, Sürdürülebilirlik Taahhüdüne bağlılık gibi hedefler ölçüldü.
HPTW Gelişim Odaklı Staj Programı sertifikası için Orka Holding’in stajyerlere aynı zamanda kişisel ve mesleki gelişimlerini destekleyecek mentorluk, eğitim, geri bildirim ve kariyer planlama olanakları gibi uygulamalar incelendi.
Profesyonel Gelişim sertifikası ise global moda kuruluşunun çalışanlarının becerilerini geliştirmeleri, kariyerlerinde ilerlemeleri ve yeni bilgiler edinmeleri için atölye, seminer, koçluk, mentorluk ve konferanslar gibi faaliyetlerle sürekli öğrenme ve gelişim fırsatları sunmasını araştırıldı
Son iki yıldır HPTW ödülleri kazanıyor
Global moda kuruluşu Orka Holding’in Türkiye'de çalışan mutluluğunu ve iş yeri kültürünü ön planda tutan anlayışı, bu alanda fark yaratan şirketleri ödüllendiren Happy Place to Work (HPTW) Ödülleri ile daha önce de taçlandırılmıştı. Geçen mayıs ayında beş şirketi ile birden HPTW tarafından “Mükemmel ve Olağanüstü Çalışan Deneyimi” ödülüne layık görülen Orka Holding, geçen yıl da çalışanlarıyla karşılıklı geliştirdiği pozitif kurum kültürü sonucunda En Mutlu İş Yeri / Happy Place to Work Türkiye ve Happiest Workplaces® Around the Globe ödülüne layık görülmüş, hemen ardından da “Profesyonel Gelişim” ve “Harika Çalışma Alanı” kategorilerinde iki ayrı ödül daha kazanmıştı.