Orka Holding’den LÖSEV’e anlamlı farkındalık desteği

Anlamlı kampanya kapsamında Orka Holding bünyesindeki Damat Tween ve D’S damat’ın İstanbul’daki 12 mağazasında görevli satış personelleri, yakalarına lösemili çocuklar için umudun sembolü olan turuncu renkli çiçekler takarak LÖSEV’in öncülük ettiği farkındalık haftasına destek oldu.

Farkındalık yaratmanın yanı sıra somut destek de sağlayan Damat Tween ve D’S damat, mağazalarında yer verdiği QR kodlar aracılığıyla LÖSEV’e doğrudan bağış yönlendirmesi yaparak müşterilerini dayanışmaya davet etti.

"Destek vermeyi sürdüreceğiz"

Orka Holding Yönetim Kurulu Üyesi Büşra Orakçıoğlu Biberoğlu, konuya ilişkin şunları söyledi:

“Dayanışmanın simgesi olarak vereceğimiz her bir destek, çocuklarımızın yaşam enerjisi ve aydınlık geleceği için umut demek. Damat Tween ve D’S damat olarak çocuklarımıza umut olmak ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla güçlü destek vermeyi sürdüreceğiz.”