Ormansızlaşmaya karşı kamu – özel sektör güç birliği yaptı

EKONOMİ (BURSA) - Sekamsan Kâğıtçılık ile Karton Ambalaj Sanayicileri Derneği (KASAD) iş birliğinde düzenlenen Geleneksel Karton Ambalaj Semineri, bu yıl Avrupa Birliği'nin 2025 yılı sonunda yürürlüğe girecek olan Avrupa Birliği Ormansızlaşmanın Önlenmesi Tüzüğü (EUDR) ana temasıyla gerçekleştirildi. İstanbul’da düzenlenen seminere kamu kurumları, sektör temsilcileri ve ihracatçı firmaların yöneticileri yoğun katılım sağladı. Etkinlikte, EUDR’ye ilişkin sektörel farkındalık artırılırken, uyum sürecine dair teknik bilgiler ve iyi uygulama örnekleri paylaşıldı. Seminerin açılış konuşmasını yapan Sekamsan Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Erdoğan, ormansızlaşmanın küresel ölçekte ulaştığı kritik boyutlara dikkat çekerek, EUDR kapsamında sektörün üstlenmesi gereken sorumluluklara vurgu yaptı.

Erdoğan, “Sekamsan olarak bu süreci yalnızca bir yasal düzenleme olarak değil, aynı zamanda sektörümüz için bir dönüşüm fırsatı olarak görüyoruz. Karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir kaynak kullanımı ve şeffaf tedarik zincirleri, artık iş yapış biçimlerimizin merkezine yerleşmelidir” dedi. Firmaların, özellikle hammadde tedarikinden nihai ürün aşamasına kadar tüm süreçlerde şeffaf ve belgelenebilir bir yapı kurmaları gerektiğinin altı çizen Erdoğan, sektördeki tüm paydaşların eş güdüm içinde hareket ederek bu geçiş sürecine proaktif biçimde hazırlanmasının önemine dikkat çekti.

Seminerde Ticaret Bakanlığı, Ticaret Uzmanı Elif Berrak Taşyürek ile Orman Genel Müdürlüğü İşletme ve Pazarlama Daire Başkanı yardımcısı Bülent Güneş tarafından EUDR’ye dair doğrudan uygulamaya yönelik teknik bilgilendirmeler yapıldı. Katılımcılar, mevzuat kapsamında sorumluluklar, tedarik zinciri takibi, belgelenebilirlik ve ihraç ürünlerinin kontrol süreçlerine dair detaylı bilgi alma fırsatı buldu.