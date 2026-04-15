Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim lüks moda devini vurdu

Lüks tüketim devi Hermès International SCA, yılın ilk çeyreğinde beklentilerin altında kalan satış performansı nedeniyle sert değer kaybı yaşadı.

Şirket, sabit kur etkisine göre satışlarının yüzde 5,6 arttığını açıkladı. Ancak bu oran, analistlerin yüzde 7,44 seviyesindeki beklentisinin altında kaldı.

Jeopolitik gerilimler satışları vurdu

Hermes hisseleri Paris borsasında gün içinde yüzde 14’e kadar gerileyerek tarihi bir düşüş kaydetti. Bu düşüşle birlikte şirketin yıl başından bu yana yaşadığı toplam değer kaybı yaklaşık yüzde 30’a ulaştı.

Şirketin satış performansındaki zayıflığın temel nedenlerinden biri Orta Doğu’daki jeopolitik gerilim oldu. Nefes'ten Ömür Kırbaşlı'nın haberine göre bölgedeki satışlar yüzde 5,9 gerilerken, turizm harcamalarındaki düşüş nedeniyle Fransa’daki gelirler de yüzde 2,8 azaldı. Şirketin finans direktörü Eric du Halgouet, Fransa, İsviçre ve İngiltere’deki mağazalarda Orta Doğulu müşteri sayısının azaldığını belirtti.

Hermes, LVMH ve Kering’de satış baskısı artıyor

Hermes’te yaşanan düşüş, lüks tüketim sektöründeki genel eğilimle paralel seyretti. LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE, savaşın satışları olumsuz etkilediğini açıklarken, şirketin önemli markalarını içeren bölümde gelirlerin savaş olmasaydı yatay seyredeceği belirtildi. Kering SA ise ana markası Gucci’de beklentilerin altında kalan satışları kısmen jeopolitik gelişmelere bağladı.

Asya-Pasifik satışları yavaşladı

Hermès’in Asya-Pasifik satışları genel olarak beklentilerin altında kaldı. Japonya hariç bölgede satışlar %2,2 artsa da bu oran zayıf bulundu. Çin’de büyüme devam etse de önceki yüksek performans nedeniyle artış sınırlı kaldı. Singapur ve Tayland’da turizm kaynaklı düşüş görülürken, Güney Kore ve Hindistan daha iyi performans gösterdi. Buna rağmen şirket, büyüme stratejisi kapsamında 25’inci deri üretim tesisini açarak yatırımlarını sürdürdü.