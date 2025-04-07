Fuzul Topraktan orta gelirlilere villa modeli projesi geliştirdi

Konuta erişim sorununun çözümüne katkı sağlamak amacıyla ‘’Aşamalı Konut Sahibi Olma Sistemi’’ni geliştiren Fuzul Topraktan, şimdi de orta gelirli aileler için topraktan villa dönemini başlatıyor. Bugüne kadar 9 projesiyle 2.200'ün üzerinde aileyi evinintoprak sahibi yapan şirket, bu başarının ardından gelen yoğun talepleri karşılamak amacıyla, doğayla iç içe, huzurlu, güvenli ve müstakil bir yaşam için yeni topraktan villa projelerini hayata geçirmeye hazırlanıyor.

İlk adım İstanbul’da atılıyor

İstanbul’un hızla gelişen ve yatırım değeri yüksek bölgelerinden biri olan Ispartakule, Başakşehir ve Arnavutköy’de ilk kez topraktan villa projesini başlatmayı planlayan Fuzul Topraktan, erişilebilir fiyatlarla sınırlı sayıda müşterisinetopraktan villa sahibi olma fırsatı sunacak. Topraktan villa projeleriyle yatırımcılarına yalnızca bir ev değil, aynı zamanda müstakil bir yaşam sunmayı amaçlayan Fuzul Topraktan, İstanbul’daki topraktan villa projelerini yakında satışa çıkaracak.

3 yılda 400’ün üzerinde villa topraktan satışa sunulacak

Yenilikçi yaklaşımıyla gayrimenkul sektörüne ve ev sahibi olmak isteyenlere önemli fırsatlar sunan Fuzul Topraktan, İstanbul'un çeşitli bölgelerinde önümüzdeki 3 yıl içinde 400’ün üzerinde villayıtopraktan satışa sunmayı hedefliyor. Sektördeki villa anlayışına köklü bir değişiklik kazandıracak bu proje aynı zamanda villa sahibi olmayı da hayalden gerçeğe dönüştürecek.

İstanbul’da topraktan villa yaşamının ayrıcalıkları!

Yatırımcılarına İstanbul’un merkezinde doğayla iç içe bir yaşamın ayrıcalıklarını sunacak olan topraktan villalar, aynı zamanda erişilebilir fiyatlarla müstakil bir hayatın da kapılarını aralayacak. Çocukların özgürce koşup oynayabileceği özel bahçe alanları, keyifli zaman geçirilebilecek kış bahçesi ve geniş aileler için özel olarak tasarlanmış iki katlı dubleks villalar, projede öne çıkan özellikler arasında yer alacak.