Orzaks İlaç halka arzında sonuçlar belli oldu

Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş. (ORZAX), 29-30 Haziran ve 1 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilen halka arzın sonuçlarını açıkladı.

Şirketin sermayesinin 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye çıkarılması kapsamında ihraç edilen 31,5 milyon adet yeni pay ile mevcut ortağa ait 21 milyon adet payın satışı sonucu toplam 52,5 milyon adet pay yatırımcılara sunuldu.

Pay başına 69 TL fiyatla gerçekleştirilen halka arzın büyüklüğü 3 milyar 622,5 milyon TL oldu.

1 milyona yakın pay dağıtıldı

Halka arza toplam 1 milyon 6 bin 562 yatırımcı başvuruda bulundu. Dağıtım sonucunda ise 974 bin 597 yatırımcı pay almaya hak kazandı.

Yurt içi bireysel yatırımcı kategorisinde 1 milyon 5 bin 689 başvuru alınırken, 973 bin 805 yatırımcıya dağıtım yapıldı. Bu gruba ayrılan 29 milyon 925 bin adet payın tamamı yatırımcılara dağıtıldı.

Kurumsal yatırımcı talebi öne çıktı

Filtrelenmemiş talep, toplam halka arz büyüklüğünün yaklaşık 4,6 katı seviyesinde gerçekleşti.

Yatırımcı grupları bazında talep incelendiğinde, yurt içi bireysel yatırımcı talebi 1,6 kat, grup çalışanları 1,5 kat, yurt dışı kurumsal yatırımcı talebi 3,2 kat olurken, en yüksek ilgi 11 kat ile yurt içi kurumsal yatırımcı grubundan geldi.

Halka arz kapsamında payların yüzde 57'si yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 30'u yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u yurt dışı kurumsal yatırımcılara ve yüzde 3'ü grup çalışanlarına tahsis edildi.