Orzaks İlaç halka arzında talep toplama süreci başladı

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının ardından halka arz sürecine giren Orzaks İlaç ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.'nin talep toplama işlemleri başladı.

Yatırımcılar, 29 Haziran-1 Temmuz 2026 tarihleri arasında üç iş günü boyunca pay başına 69 TL sabit fiyatla talepte bulunabilecek.

Halka arz kapsamında toplam 52 milyon 500 bin adet pay satışa sunulacak. Bunun 31 milyon 500 bin adedi sermaye artırımı, 21 milyon adedi ise ortak satışı yoluyla gerçekleştirilecek.

69 TL'lik halka arz fiyatı üzerinden hesaplandığında halka arzın toplam büyüklüğü yaklaşık 3 milyar 622,5 milyon TL olacak.

Halka arzın tamamlanmasının ardından şirketin çıkarılmış sermayesinin 307 milyon TL'den 338,5 milyon TL'ye yükselmesi planlanıyor.

Bu kapsamda Orzaks İlaç'ın halka açıklık oranının yaklaşık yüzde 15,51 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor.