Orzaks İlaç, Hindistan'da bağlı ortaklık kuracak

Orzaks İlaç, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı açıklamada, "Orzax Life Sciences Private Limited" unvanıyla Hindistan'ın Delhi eyaletinde faaliyet gösterecek yeni bir bağlı ortaklık kurulmasına karar verildiğini duyurdu.

Şirket, yatırımın Asya-Pasifik bölgesindeki varlığını güçlendirmesi ve küresel büyüme hedeflerini desteklemesini amaçlıyor.

Orzaks İlaç, yeni bağlı ortaklık aracılığıyla Hindistan pazarında doğrudan faaliyet göstermeyi, yerelleşmeyi hızlandırmayı ve pazar payını artırmayı planlıyor.

Şirket ayrıca küresel tedarik zincirinden daha etkin yararlanmayı ve bölgedeki operasyonel gücünü artırmayı hedefliyor.

Takviye edici gıda ve kozmetik pazarı büyüyor

Şirket, Hindistan'da takviye edici gıda pazarının 2024'te 5,2 milyar dolar büyüklüğünde olduğunu, 2026'da yaklaşık 6,5 milyar dolara, 2030 yılında ise 11 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini belirtti.

Orzaks, Hindistan kozmetik pazarının da 2025 itibarıyla yaklaşık 27 milyar dolar büyüklüğe ulaştığını, 2030 yılında ise 39 milyar dolara yaklaşmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Yüzde 99,99'u Orzaks'a ait olacak

Kurulacak şirketin kayıtlı sermayesi 100 bin Hindistan rupisi olacak.

Orzaks İlaç, kuruluş aşamasında 99 bin 990 Hindistan rupisi sermaye taahhüdünde bulunacak ve yeni şirkette yüzde 99,99 pay sahibi olacak.

Şirket, yatırım sürecine ilişkin gelişmelerin kamuoyu ve yatırımcılarla paylaşılmaya devam edileceğini bildirdi.