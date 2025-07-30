Orzaks’tan Kazakistan’a stratejik yatırım

Türkiye’de takviye gıda pazarının lideri Orzaks, Ar-Ge gücü ve kalite odaklı yaklaşımıyla Türkiye dışındaki ilk üretim yatırımına hazırlanıyor. Kazakistan’ın zengin tıbbi ve aromatik bitki çeşitliliğini yenilikçi ham maddelere dönüştürmeyi hedefleyen Orzaks, 40 milyon dolarlık yatırım bütçesiyle kuracağı fabrikayla, yerel kaynakları işleyerek hem iki ülke hem de global pazarlar için yüksek katma değerli ürünler geliştirecek. 2027’de faaliyete geçmesi planlanan tesis, Kazakistan’ın Avrasya ülkeleriyle sahip olduğu serbest ticaret avantajı sayesinde bölgesel ihracat merkezi konumunda olacak.

Orzaks’ın yatırımı Ankara’daki üst düzey görüşmede ele alındı

Orzaks’ın bu önemli adımı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Ankara ziyareti sırasında da gündemdeydi. Tokayev, Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu’nu kabul etti. Orzaks’ın Kazakistan’da kurmayı planladığı fabrika ile marka yatırımlarının ana gündem olduğu görüşmede, küresel takviye edici gıda sektöründeki trendler ile Orzaks’ın büyüyen pazardaki konumu ele alındı. Görüşmede ayrıca Kazakistan'ın zengin tıbbi aromatik bitki kaynaklarının yenilikçi ham madde potansiyeli ve global pazarlarda ortak katma değer yaratma olanaklarına ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

“Sayın Tokayev’in destek vereceğini ifade etmesi güçlü bir motivasyon kaynağı”

Alyors Grup Yönetim Kurulu Başkanı Selman Alimoğlu, görüşmeye ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: “Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev’in, Orzaks’ın Kazakistan’ın gelişen ilaç ve takviye edici gıda sanayisine önemli katkılar sağlayacağına yönelik değerlendirmeleri ve ihracat potansiyeli yüksek bu stratejik projeye destek vereceklerini ifade etmesi, bizler için büyük bir onur ve güçlü bir motivasyon kaynağı olmuştur. Orzaks olarak Ar-Ge, kalite ve sürdürülebilirlik ekseninde geliştirdiğimiz yatırımlarla uluslararası arenada güçlü bir Türk markası olma vizyonumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz. Bu stratejik iş birliğinin, Türkiye ve Kazakistan arasındaki ilişkileri daha da güçlendireceğine yürekten inanıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı Tokayev'e kıymetli destekleri ve misafirperverlikleri için teşekkür ederiz.”