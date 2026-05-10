Orzax ailesinin yeni markası SHINIQ dermokozmetik alanına güçlü bir giriş yaptı

Orzax’ın üretim altyapısı, kalite standartları ve Ar-Ge gücüyle geliştirilen SHINIQ, şirketin yeni büyüme alanlarından biri olarak konumlanıyor.

“Işıl Işıl Sen’foni” temasıyla gerçekleştirilen ve doktor, eczacı ve sektör yetkililerinin katıldığı lansmanda, SHINIQ’in bilimsel altyapısı, ürün yaklaşımı ve uzun vadeli vizyonu davetlilerle paylaşıldı.

Etkinlikte markanın cilt sağlığına bütünsel yaklaşımı, deneyim odaklı bir kurguyla aktarıldı.

Orzax, sağlık alanındaki uzmanlığını cilt sağlığına taşıdığı SHINIQ ile dermokozmetik kategorisine güçlü bir giriş yapıyor.

Prebiyotik ve postbiyotik içeriklerle geliştirilen ürünler; bilimsel güvenilirlik, temiz içerik anlayışı ve yüksek üretim standartlarıyla öne çıkarken, markanın uzun vadeli büyüme stratejisinin de önemli bir parçasını oluşturuyor.

Gecede değerlendirmelerde bulunan Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu, SHINIQ’in Orzax’ın geleceğe dönük vizyonunun güçlü bir yansıması olduğunu belirtti.

Alimoğlu, “SHINIQ, Orzax’ın yolculuğunda uzun zamandır eksik olan bir parçayı tamamlıyor. Aynı zamanda bizim için yeni bir başlangıcı, yeni bir bakış açısını ve farklı bir uzmanlık alanına attığımız güçlü bir adımı temsil ediyor. Orzax’ın yıllar içinde geliştirdiği üretim altyapısı, kalite standartları ve güçlü Ar-Ge kası bu markaya sağlam bir zemin sunuyor. Hedefimiz; SHINIQ’i yerel bir başarı hikâyesinin ötesine taşıyarak, global ölçekte güvenilen ve tercih edilen bir dünya markası haline getirmek” dedi.

8 farklı kategoride 45 ürün

Sekiz farklı kategori altında geliştirilen 45 ürünlük SHINIQ portföyü; mikrobiyota destekleyici prebiyotik ve postbiyotik içerikleriyle cildin doğal bariyerini destekleyen, uzun vadeli bakım yaklaşımını merkeze alan formüllerden oluşuyor.

Dermatolojik güvenilirlik, ürün toleransı ve bilimsel etkinlik kriterleri doğrultusunda geliştirilen ürünler, hassas ciltler dahil tüm cilt tiplerinin kullanımına uygun şekilde tasarlandı.

Orzax Beşeri İlaç ve Dermokozmetik Genel Müdürü Berk Apak ise SHINIQ’in marka yaklaşımının merkezinde bütünsel bakım anlayışının yer aldığını vurgulayarak şöyle konuştu:

“SHINIQ’i mevcut dermokozmetik dünyasında ayrıştıran en önemli unsur, cildi yalnızca tekil problemler üzerinden değil, bir bütün olarak ele alan yaklaşımımız. ‘Her cildin ayrı bir hikâyesi vardır’ anlayışıyla; akneye eğilimli, hassas, atopiye eğilimli ya da dış etkenlere karşı savunması zayıflamış ciltler için kişiselleştirilmiş çözümler geliştirdik. Sekiz farklı kategori altında yer alan 45 ürünümüzle, cildin doğal dengesini destekleyen bilim temelli bir bakım deneyimi sunuyoruz.”

SHINIQ Pazarlama Müdürü Denizcan Aygün de değişen tüketici beklentilerinin markanın çıkış noktasını oluşturduğunu belirterek, “Bugünün tüketicisi, ürünün yanı sıra deneyim, güven ve anlam arıyor. Biz de bu değişimi SHINIQ’in çıkış noktası olarak ele aldık. ‘Işıl Işıl Sen’ yaklaşımıyla kişinin kendini iyi hissettiği ve özgüvenini yansıttığı bütünsel bir deneyimi merkeze koyuyoruz” dedi.

Eczanelerde tüketiciyle buluşacak olan SHINIQ, uzman danışmanlığı ve doğru tüketici bilgilendirmesini merkeze alan yaklaşımıyla dikkat çekiyor.

Markanın tüm ürünleri, Orzax’ın uluslararası standartlarda üretim yapan tesislerinde kalite, güvenlik ve sürdürülebilirlik odağıyla üretiliyor.