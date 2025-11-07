Orzax, global pazarda güçlü oyuncular arasında yer almayı hedefliyor

MÜBERRA TAŞÇI GÜREŞ

Orzax Genel Müdürü Yunus Emre Alimoğlu, şirketin mevcut yatırımları ile global pazardaki hedefl erine ilişkin basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Alimoğlu Türkiye’de kazanılan sektörel liderliklerini, bilimsel yaklaşımlarla küresel pazarlara taşıdıklarını, bu vizyonla yatırımlarını dünya çapında büyütmeyi hedefl ediklerini belirtti.

Alimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: “20 yıldır, bilimin rehberliğinde büyüyen bir şirketiz. 2024 yılında sadece Ar-Ge’ye 55 milyon TL yatırım gerçekleştirdik. Bu yatırım, global ölçekte inovatif ve bilim temelli ürünler geliştirme hedefimizin bir göstergesidir. Ülkemizde eczane kanalında 2024 yılı sonu itibariyle 750 milyon dolara ulaşan takviye edici gıda pazarının, globalde 2030 yılına kadar 200 milyar dolar olması bekleniyor. Bizler de Orzax olarak, Türkiye’de kazandığımız liderliği, ihracatla daha da güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Bugün ciromuzun yüzde 10’u ihracattan geliyor, 2028’e kadar bu oranı yüzde 35’e çıkarmayı hedefl iyoruz.”

Orzax, yeni fabrikada hammaddeye odaklanacak

Orzax’ın şu anda tam kapasiteyle üretim yaptığı mevcut fabrikasından sonra ikinci büyük üretim tesisini 1,6 milyar liralık bir yatırımla yine İstanbul Esenyurt’ta faaliyete geçireceklerinin altını çizen Alimoğlu, tesisin bu yıl içerisinde açılmasının planlandığını dile getirdi. Alimoğlu; “Bu fabrikayı devreye almakla beraber kapasitemizi bir miktar rahatlatmış olacağız. Şu an iç piyasada büyümemizi sürdürüyoruz. Bir taraftan da ihracat hızlandığı için geleceğe yönelik olarak bu kapasite planlamalarını yapıyoruz. Bu kapasiteye cevap verecek yatırımlardan birisi bu olacak. Yeni fabrikada, hammadde boyutunu daha büyük endüstriyel çapta üretmek üzerine olacak. Yeni kuracağımız fabrikada farklı hammaddeler üzerine de çalışıyoruz. Hem Ar-Ge çalışmalarını hem de endüstriyel çapta üretimleri üzerine bir yatırım yapıyor olacağız” dedi.

Kazakistan’da 40 milyon dolarlık yatırım

Orzax, önümüzdeki dönemde ilaç üretimi alanına da yatırım yapmayı planlıyor. Orzax Genel Müdürü Alimoğlu, Kazakistan’daki üretim tesisinin, Orta Asya’dan Rusya ve Çin’e, Kafkasya’dan Güneydoğu Asya’ya kadar geniş bir coğrafyada erişimi kolaylaştıran stratejik bir merkez olacağını söyledi. Alimoğlu, “Orzax olarak 40 milyon dolarlık yatırımla Kazakistan’da yeni bir üretim tesisi kuracağız. 2027’de faaliyete geçmesi planlanan tesis, ülkenin zengin tıbbi ve aromatik bitki kaynaklarını değerlendirerek hem yerel hem de global pazarlara üretim yapacak. Fabrikanın tamamlanmasıyla aylık 3 milyon kutu üretim kapasitesine ulaşmayı hedefl iyoruz. Probiyotik Ar-Ge projemiz, 21’i Almanya’daki gen bankasına kaydedilen 1000’den fazla yerli suşun tanımlanmasıyla öne çıkıyor. Ar-Ge merkezimizde, mikroalg kaynaklı vegan Omega-3, B12 ve astaksantin üretimi çalışmaları da sürüyor. Hedefi miz, 2026’ya kadar 53,4 milyar dolara ulaşması beklenen küresel probiyotik pazarından pay almak.”