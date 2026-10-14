Orzax, halka arz sonrası büyüme planını şekillendiriyor

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Takviye edici gıda markası Orzax, yaklaşık 30 bin eczaneye ulaşan dağıtım ağı ve üretim yatırımlarına ilişkin faaliyetlerini sürdürürken nakit akışı ve operasyonel verimliliğe odaklanıyor. Şirket, halka arzdan elde ettiği geliri işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve finansal borçların azaltılması amacıyla kullanıyor.

Esenyurt Fabrika-3 yatırımının tamamlanmasıyla birlikte, yatırım harcamalarının satışlara oranının 2026’daki yaklaşık yüzde 12,1 seviyesinden 2027 itibarıyla yüzde 1’e gerilemesi öngörülüyor. Bu süreçte yatırım harcamalarının ağırlıklı olarak rutin bakım ve onarım çalışmalarına, dijital altyapının geliştirilmesine ve Kazakistan’daki bölgesel üretim tesisinin tamamlanmasına yönlendirilmesi planlanıyor.

Fabrika-3'ün yıl sonuna kadar kademeli olarak devreye alınması planlanıyor

Yapı kullanım izin belgesi alınan Fabrika-3'ün, validasyon ve ruhsatlandırma süreçlerinin ardından 2026 sonuna kadar kademeli olarak devreye alınması planlanıyor. Probiyotik mikroorganizma suşları ve biyoteknolojik etken maddelerin yerli üretimiyle ithalata bağımlılığın azaltılması, kur dalgalanmalarına ve tedarik zinciri aksamalarına karşı maliyet avantajı sağlanması hedefleniyor.

Orzax CFO’su Yüksel Akarsu, dikey entegrasyonla birim maliyetlerin düşmesini ve yüzde 60-65 aralığındaki brüt kâr marjının yükselmesini bekliyor. Akarsu, orta-uzun vadede yüzde 30'un üzerinde sürdürülebilir FAVÖK marjına ulaşmayı hedeflediklerini, sermaye harcamalarının azalmasıyla düşük hammadde maliyetleri ve artan faaliyet kârlılığının serbest nakit akımını güçlendireceğini ifade etti.

Net işletme sermayesi 3,2 milyar TL’yi aştı

Orzax’ın net işletme sermayesi 2026’nın ilk yarısında 3,2 milyar TL’yi aşarken cari oranı 1,56 oldu. Aynı dönemde ortalama tedarikçi ödeme vadesi 58 gün, tahsilat süresi ise 117 gün olarak gerçekleşti. Şirket, yılın ikinci yarısında halka arz gelirleri ve tahsilat sürelerindeki normalleşmeyle işletme sermayesi verimliliğini artırmayı hedefliyor.

Bu doğrultuda likidite yönetiminin önemine dikkat çeken Akarsu, belirsizlikler karşısında izledikleri stratejiyi şöyle anlattı:

“Belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde büyüme, yatırım, nakit yönetimi ve riskler arasında dengeyi ‘Operasyonel Çeviklik ve Dinamik Likidite Yönetimi’ ilkemizle sağlıyoruz. Tek bir planla ilerlemek yerine, çoklu senaryo modellemeleriyle likidite tamponlarımızı sürekli güncel tutuyoruz.”

Yüksek faiz ve sıkı finansman koşullarında kısa vadeli borçlanma baskısını azaltarak net borcu hızla aşağı çektiklerini belirten Akarsu, güçlü FAVÖK marjı ve operasyonel nakit yaratma kapasitesini koruyarak yatırımların öz kaynakla finanse edilen kısmını güçlendirdiklerini ifade etti. Kaynaklarını ise üretim kapasitesinin artırılmasına, dermokozmetik faaliyetlerine ve dikey entegrasyon yatırımlarına yönlendirmeye devam edeceklerini belirtti.