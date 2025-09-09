Orzax, Turquality destek programı kapsamına alındı

Orzax, Türkiye'nin global markalar yaratma vizyonuna katkı sağlamak amacıyla, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yürütülen Turquality Programı’na dahil edildi. Yüksek katma değerli ürün ve hizmetler sunarak uluslararası pazarda güçlü bir marka olma hedefiyle ilerleyen Orzax, bu stratejik destek programı kapsamında markalaşma, kurumsallaşma ve globalleşme süreçlerinde önemli adımlar atmayı hedefliyor.

Orzax, uluslararası pazarda da rekabet gücünü artırmaya devam edecek

Halihazırda 50’den fazla ülkeye ihracat gerçekleştiren şirket, 2026 yılı sonuna kadar ihracat hacmini %131 oranında artırmayı hedefliyor. Bu artışın devamlılığını sağlamak adına 2027 yılında ihracatı %79, 2028 yılındaysa %52 oranında büyütmeyi planlıyor. Bu büyüme stratejisi doğrultusunda, sadece ihracat rakamlarını artırmakla kalmayıp, aynı zamanda ülke ekonomisine olan katkıyı daha da güçlendirecek. Orzax, önümüzdeki dönemde 500 kişilik ek istihdam yaratmayı ve yeni yatırımlarını hayata geçirmeyi planlıyor.

“Ülkemizin ekonomik kalkınmasına somut katkılar sağlayacağız.”

Orzax CEO’su Yunus Emre Alimoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Turquality Programı’na dahil olmamız, uluslararası marka yolculuğumuzda çok değerli bir dönüm noktası. Bu destek sayesinde global pazarlarda daha güçlü varlık göstereceğiz, aynı zamanda ülkemizin ekonomik kalkınmasına; ihracat, yatırım ve istihdam alanlarında somut katkılar sağlayacağız.” Ayrıca, Alimoğlu, Turquality kapsamındaki desteklerle birlikte, Orzax’ın sektördeki liderliğini pekiştirmekle birlikte aynı zamanda sürdürülebilir büyüme hedefleri doğrultusunda Türkiye ekonomisine katkı sağlamayı sürdüreceklerinin altını çizdi.

Turquality programıyla global pazarda markalaşma yolculuğu daha güçlü

Türk markalarının uluslararası pazarlarda rekabet gücünü artırmayı amaçlayan Turquality programı kapsamında; reklam ve tanıtım faaliyetleri, kurumsal altyapı ve daha pek çok alanda yüzde 50’ye varan oranlarda geri ödemesiz destekler sağlanıyor. Bu destekler sayesinde, global pazarda markalaşma yolculuğunu daha güçlü, sürdürülebilir ve kararlı adımlarla sürdürerek hedeflerine çok daha hızlı ulaşmayı amaçlıyor.