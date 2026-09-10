Orzax’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge 500’de yükselişini sürdürdü

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Ekonomi ve iş dünyası portalı Turkishtime’ın geleneksel olarak gerçekleştirdiği Türkiye Ar-Ge 500 Araştırması’nın 2025 yılı sonuçları açıklandı. Türkiye ihracat sıralamasındaki ilk 500 firma, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na kayıtlı Ar-Ge merkezine sahip şirketler ve Ar-Ge verilerini Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) aracılığıyla paylaşan firmalardan elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan araştırmada, Orzax’ın üretim gücü Nuvita İlaç, Ar-Ge alanındaki performansıyla sıralamadaki yükselişini sürdürdü.

Geçen yıl Türkiye’nin en çok Ar-Ge harcaması yapan şirketleri arasında 248’inci sırada bulunan Nuvita İlaç, bu yıl 17 basamak ilerleyerek 231’inci sıraya yerleşti. 2025 yılında Ar-Ge yatırımlarını yüzde 53,8 artırarak 84,8 milyon TL’ye ulaştıran şirket, Ar-Ge yatırımlarındaki istikrarlı performansıyla Türkiye’nin ilk 250 şirketi arasındaki yerini korudu.

Ar-Ge proje sayısında 24 basamaklık yükseliş

Nuvita İlaç, Ar-Ge yatırımlarının yanı sıra yürüttüğü proje sayısıyla da önemli bir ilerleme kaydetti. Ar-Ge proje sayısını 38’den 49’a çıkararak yüzde 28,9 artıran şirket, geçen yıl en fazla Ar-Ge projesi yürüten ilk 100 şirket arasında 65’inci sırada yer alırken, bu yıl 24 basamak birden yükselerek 41’inci sıraya çıktı. Bu sonuçla Nuvita İlaç, Türkiye’de en fazla Ar-Ge projesi yürüten ilk 50 şirket arasına girmeyi başardı.

Kalite anlayışı ve uluslararası standartlara uygun üretim yaklaşımıyla faaliyetlerini sürdüren Nuvita İlaç, Ar-Ge çalışmalarını değişen ihtiyaçlara yenilikçi çözümler geliştirme, bilimsel bilgiyi katma değere dönüştürme ve üretim yetkinliklerini ileriye taşıma hedefleri doğrultusunda sürdürüyor.

“Ar-Ge’deki yükselişimizi sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz”

Nuvita İlaç Ar-Ge Müdürü Akif Emre Kavak, Ar-Ge 500 Araştırması sonuçlarını değerlendirerek şunları söyledi:

“Ar-Ge’yi sürdürülebilir büyümemizin ve üretimde katma değer yaratma hedefimizin temel unsurlarından biri olarak görüyoruz. Bilimsel birikimi üretim yetkinliğimizle buluşturarak geliştirdiğimiz projelerle hem sektörümüzün gelişimine hem de ülkemizin Ar-Ge ekosistemine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Ar-Ge merkezimizde yürüttüğümüz yenilikçi çalışmalarla yeni ürün ve üretim çözümleri geliştirirken, stratejik hammaddeler alanındaki yetkinliğimizi de sürekli ileriye taşıyoruz. Önümüzdeki dönemde de bilime ve inovasyona yatırım yapmayı sürdürerek insan sağlığına değer katan, yenilikçi ve yüksek katma değerli çözümler geliştirmeye devam edeceğiz.”