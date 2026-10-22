Oscarpool, üretim ve ihracatla büyümeye odaklandı

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Havuz ekipmanları sektöründe 20 yıllık deneyime sahip Oscarpool, üretim kapasitesi, geniş ürün gamı ve ihracat ağıyla büyüme stratejisini güçlendiriyor. Pompa ve filtre sistemlerinden dezenfeksiyon ekipmanlarına, havuz kimyasallarından spa ve sauna ürünlerine kadar geniş bir portföye sahip olan şirket, havuz yatırımlarında ihtiyaç duyulan ekipmanların önemli bir bölümünü tek çatı altında sunuyor.

Oscarpool Genel Müdürü Feyyaz Köklü, büyüme yaklaşımlarının yalnızca ürün sayısını artırmakla sınırlı olmadığını belirterek, “Sektörde değişen ihtiyaçları yakından takip ediyor, üretim kabiliyetimizi bu ihtiyaçlara göre sürekli geliştiriyoruz. Amacımız, müşterilerimize yalnızca bir ürün değil, projenin farklı aşamalarında ihtiyaç duyabilecekleri kapsamlı çözümleri sunabilmek” dedi.

Şirketin verilerine göre, bugüne kadar tamamlanan proje sayısı 350’ye, çalışan sayısı ise 550’ye ulaştı. Oscarpool, üretim portföyüne yeni ürünler eklerken güncel teknolojilerden yararlanarak kalite, ürün çeşitliliği ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Üretimde kalite ve çeşitlilik ön planda

Havuz pompaları, kum filtreleri, aydınlatma, temizlik ve dezenfeksiyon sistemlerinin yanı sıra havuz kimyasalları, kaplamalar, spa ve sauna ürünleri sunan şirket, olimpik havuzlardan süs havuzlarına kadar farklı alanlara yönelik ekipmanlar üretiyor.

TSE ve uluslararası belgelere sahip ürünlerle kapasitesini artıran şirketin Genel Müdürü Köklü, “Türkiye’de üretim yaparken uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu kalite standardını sürdürülebilir hale getirmekten geçiyor. Biz de üretim tarafındaki gücümüzü ihracat hedeflerimizle birlikte değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı.

İhracatta yeni pazar hedefi

Türkiye’deki pazar konumunu korurken farklı coğrafyalarda distribütörlük ve satış kanallarını geliştiren Oscarpool, ihracatla döviz bazlı gelir yaratma potansiyelini artırmayı hedefliyor.

Köklü, “Önümüzdeki dönemde üretim ve ihracatı birbirinden ayrı düşünmüyoruz. Türkiye’de geliştirdiğimiz üretim kabiliyetini daha fazla pazara taşımak, Oscarpool’un büyüme stratejisinin en önemli başlıklarından biri” dedi.