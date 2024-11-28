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OTEKSO, lazer kaynak teknolojisinde yenilikçi çözümlere odaklandı

OTEKSO, lazer kaynak makineleri ve robot lazer kaynak makineleri ile endüstriyel üretimdeki verimliliği artırmaya odaklandı. OTEKSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özelif, yenilikçi çözümler ile sektördeki firmaların rekabet gücünü artırırken, maliyetleri de önemli ölçüde düşürdüklerini söyledi.

Esra Özarfat
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OTEKSO, lazer kaynak teknolojisinde yenilikçi çözümlere odaklandı
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EKONOMİ (BURSA) - OTEKSO Yönetim Kurulu Başkanı Osman Özelif, lazer kaynak makineleri alanında özellikle hassas ve ince parçaların birleştirilmesinde önemli bir rol oynadıklarını kaydetti. Ürettikleri lazer kaynak makinelerinin, geleneksel kaynak yöntemlerine göre 4 kat daha hızlı, minimum deformasyon ve düşük ısı girişi sağladığına işaret eden Özelif, daha az sarf malzeme kullanımı ile maliyetleri de düşürdüklerine dikkati çekti. Osman Özelif, “Ayrıca, telsiz kaynak yapabilme özelliği ve kaynak sonrası taşlama ihtiyacının azalması, OTEKSO makinelerinin verimliliğini artıran diğer önemli özellikler arasında yer alıyor. Lazer kaynak teknolojimiz ile bakır ve alüminyum gibi farklı malzemeleri sorunsuz bir şekilde birleştirirken, geleneksel yöntemlerle kaynatılamayan bakır-titanyum gibi malzemelerde de yüksek verimli çözümler sunuyoruz” dedi.

Bu yenilikçi yöntemlerin daha önce mümkün olmayan kaynak birleşimlerini sağlayarak, sektördeki üretim sınırlarını genişlettiğine değinen Özelif, OTEKSO’nun robot lazer kaynak makinelerinin gaz altı robotlarına göre iki kat daha hızlı çalışarak daha yüksek üretim hızı sunduğunu kaydetti. Özelif ayrıca bu makinelerin malzemeyi daha az ısıtarak çarpılma riskini minimize ettiğini, sızdırmazlık garantili kaynak yapabilme imkanı sağladığını da vurguladı.

OTEKSO'dan yerli yazılım

Geliştirdikleri robot lazer kaynak yazılımı ile robot lazer kaynak makinelerinde tam haberleşme sağladıklarına dikkati çeken Osman Özelif, “Lazer kaynak teknolojisinin sağladığı avantajlar, endüstriyel üretimin hızını ve kalitesini önemli ölçüde artırmakta. Biz, OTEKSO olarak, müşterilerimizin daha verimli, hızlı ve düşük maliyetle üretim yapmalarını sağlamak için en son teknolojiye sahip lazer kaynak makinelerini sunuyoruz. Ürettiğimiz lazer kaynak makineleri ve robot lazer kaynak çözümleri ile endüstriyel üretim süreçlerine hız, verimlilik ve kalite kazandırarak, sektörde farklılaşıyoruz” diye konuştu.

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