OTM Enerji, tarım ve hayvancılığa yatırım yapıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

OTM Enerji, enerji sektöründe üretim, iletim ve dağıtım alanlarında yoğun bir ivmelenmenin sürdüğü günümüzde; yenilenebilir kaynaklara dayalı projeleri gerçekleştirmek üzere çalışmalarına devam ederken grup şirketleri ile birlikte yeni yatırımlarını da sürdürüyor. Enerji tarafındaki gelişmeleri takip ederken tarım ve gıda konusunda da yatırımlar yaparak bir ekosistem kurduklarını belirten OTM Enerji Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Karaman, “2013’te enerji sektörüne adım attıktan sonra işin altyapısını ve bilgi birikimini edinebilmek adına 2016’ya kadar kendimizi geliştirmeyi tercih edip 2017 itibarıyla yatırımlarımıza başladık. Akabinde de hem enerji hem de yatırım firması olarak öne çıktık diyebiliriz. Yenilenebilir enerji sektöründe ilk AB hibesi alan kurumlardan birisiyiz. Halihazırda enerjide 15 milyon dolarlık bir portföy yönetirken yıl sonu itibarıyla bunu 30 milyon dolara çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“Finansı iyi yönetiyoruz”

Piyasada fiyat değil kalite odaklı olarak çalışan bir yapıları olduğunu belirten Karaman, “Biz müşterilerimize sadece fiyat avantajı sunmak yerine onlara katma değer sunmayı ilke edindik. Finansal olarak iyi bir yönetim disiplinimiz olduğu için de öz sermayesi güçlü bir yapı kazandık. Güçlü ve teknolojiye uygun bir makine altyapımız var. Sadece GES ve RES değil bütün yenilenebilir enerji kaynakları konusunda uzman bir yapıda ve nitelikli bir kadro ile çalışıyoruz. Halihazırda İnegöl ve Kütahya’da kendimize ait güneş enerjisi santrallerimiz mevcut. İnegöl’deki GES’in yer aldığı 50 bin metrekarelik alanı aynı zamanda tarımsal alandaki çalışmalarımız için Ar-Ge merkezi gibi kullanıyoruz. Mesela orada 3 yıldır 30 küçükbaş ile organik beslenen hayvanların yetiştirilmesi üzerine bir demo çalışmamız var” diye konuştu.

“Sıfır atık modeli ile çalışıyoruz”

Son dönemde yatırımlarını tarım ve gıda sektörlerinde yoğunlaştırdıklarını belirten Karaman, “Özellikle tarım ve hayvancılık konusunda önemli bir piyasa boşluğu oluşmaya başladı. Biz de bu yönde yatırım kararı aldık. Enerji tarafındaki güçlü duruşumuz devam ederken 1000 baş kapasiteli hayvan çiftliği ile 250 dönüm alanda meyve yetiştiriyoruz. Bunların yanı sıra 5 bin metrekarelik bir alanda soğuk hava deposu kurarak bu alandaki açığı da kapatmak ve bütün sistemin birbiri ile entegre olmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Doğa konusunda aşırı hassas davranıyor ve sıfır atık modeli ile çalışmalarımızı yürütüp bu konuda özel projeler geliştiriyoruz. Bu alanda mevcut yatırımımız da 10 milyon dolara ulaştı” ifadelerini kullandı.

Son dönemde yaşanan ekonomik bozulmaların piyasalar üzerinde etkisini artıracağına vurgu yapan İbrahim Karaman, “Enerji, gıda, tarım ve sağlık sektörlerinin bütün teknolojik gelişmelere ve mali sorunlara rağmen ayakta kalacağını öngörüyor ve yatırımlarımızı da bu yönde ilerletiyoruz. Enerji tarafında üretim kadar tüketim de olması ve bu dengenin sağlanabilmesi sektör adına oldukça önemli. Ülkemizde iş ve Pazar problemi yok ama operasyonel anlamda sorunlar yaşandığı gerçeğini kabul ederek bu alanda adımlar atılması ve sanayi üretiminin piyasa dinamikleri ile doğru orantılı olarak teşvik edilmesi gerekli” dedi.