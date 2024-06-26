Otokar, Gençlerbirliği'ne sponsor oldu

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sponsorluk kapsamında yeni sezonda Gençlerbirliği formalarının göğsünde Otokar reklamı bulunacak.

Gençlerbirliği Spor Kulübü Basın ve Medyadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Çolakoğlu, çok değerli bir iş birliğine imza attıklarını ve bu iş birliğinin geçmişten gelen bir gönül bağı hikayesi barındırdığını ifade etti.

Otokar Genel Müdürü Aykut Özüner ise bu sponsorluğun manevi önemine dikkati çekerek, "Topluluğumuzun kurucusu merhum Vehbi Koç'un fahri başkanlarından biri olduğu Gençlerbirliği'ni desteklemekten büyük onur ve mutluluk duyuyoruz. Cumhuriyet ile yaşıt, köklü camia kültürü ve ülke futboluna kazandırdığı yüzlerce genç oyuncusuyla Türkiye Futbol Ligi'nde 'mektepli' kimliği kazanan Gençlerbirliği'ne başarılar diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.