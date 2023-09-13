Otokar, İtalya bayisi Mauri Bus System’ı satın aldı

Koç Topluluğu şirketlerinden Otokar, ticari araçlarda hedef pazarı olan Avrupa’da başarılı çıkışını sürdürürken aynı zamanda büyüme için stratejik adımlar atmaya devam ediyor. Avrupa başta olmak 60’tan fazla ülke yollarında on binlerce otobüsüyle milyonlarca yolcu taşıyan Otokar, 2010 yılından beri İtalya’daki bayisi olan Mauri Bus System’ı satın aldı. Otokar bundan böyle İtalya’daki müşterilerine daha yakın olarak beklenti ve ihtiyaçlarını yakından takip edecek, ülkedeki etkinliğini daha da arttıracak.

Otokar’ın İtalya otobüs pazarındaki başarısına önemli katkılar sağlayan Mauri Bus System, bugüne kadar 700’den fazla Otokar markalı otobüs teslimatına imza attı. Geçtiğimiz sene 101’inci kuruluş yılını kutlayan şirket, ülkedeki Otokar marka araçların satışının yanı sıra satış sonrası hizmetlerini de sunuyordu.

101 yıllık tarihi ile geçmişte İtalya otobüs pazarında pek çok ilke imza atmış, İtalya’nın en köklü şirketlerinden biri olan Mauri Bus System’ın Otokar’ın iştirak şirketleri arasına katılmasından büyük mutluluk duyduklarını belirten Otokar Genel Müdür Yardımcısı Kerem Erman “Yaklaşık 13 yıldır başarıyla devam eden iş birliğimizi bu satın alma ile yepyeni bir noktaya taşıdık. Otokar’ın başarısının ardında yatan en büyük etken her zaman müşteri odaklı yaklaşımı olmuştur. Artık İtalya’daki müşterilerimize her zamankinden daha yakın olacağız, ihtiyaç ve beklentilerini en iyi şekilde anlayacağız. Yeni oluşumun hayırlı olmasını diliyorum.”

Otokar’ın otobüs alanında Avrupa’da büyüme hedeflerinde önemli bir adım attığının altını çizen Erman, “İtalya, Avrupa’daki hedef ülkelerimiz arasında en önemli pazarlarımızdan bir tanesi. 2010 yılından bu yana Otokar otobüsleri İtalya yollarında yolcu taşımacılığında hizmet veriyor. İtalya Avrupa’daki ikinci en büyük pazarımız olma özelliğine sahip. Otokar’ın ülkede halihazırdaki başarısının bundan sonra katlanarak artacağına inanıyoruz.” dedi.

Cirosunun yüzde 70’inden fazlası yurt dışı satışlardan

Cirosunun yüzde 70’inden fazlasını yurt dışı satışlarından elde eden Otokar’ın dünyada dört iştirak şirketi bulunuyor. Otokar, bu satın almayla birlikte Avrupa’da faaliyet gösteren Fransa ve Romanya şirketlerine İtalya’yı ekliyor.

Avrupa’da otobüs alanında özellikle Fransa, İtalya ve İspanya’da öncelikli tercihlerden olan Otokar, son dönemdeki başarılı satışları ile de dikkat çekiyor. Otokar geçtiğimiz yıllarda İtalya pazarında önemli çerçeve anlaşmaları imzaladı. Sözleşmeler kapsamında, 2022 yılında Doruk ve Kent otobüsleri için siparişler alındı. Alternatifli yakıtlı otobüsleri de kapsayan bu siparişlerden Toskana ve Puglia bölgelerinde hizmet verecek olan Otokar otobüslerinin büyük kısmı doğalgazlı olacak. Otokar ayrıca son dönemde İtalya’nın farklı şehirlerinde hizmet vermek üzere elektrikli otobüs siparişleri de aldı.